Courtois: "Con el 0-2 ellos cogieron un poco de miedo"

Redacción deportes, 5 abr. El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, destacó que la clave de la victoria 0-4 contra el Barcelona fue el segundo gol ya que, con este, consideró, que el conjunto azulgrana cogió "un poco de miedo".

"En la Supercopa no jugamos un buen partido, en casa en Copa no llegamos bien, en Liga aquí pudimos ganar el partido y no lo hicimos... Teníamos confianza de ganar y hemos finalizado muy bien, sobre todo en el principio de la primera parte porque con el 0-2 ellos cogieron un poco de miedo", comentó en Televisión Española.

"Últimamente habíamos perdido clásicos contra ellos y queríamos ganar, sobre todo dando esa imagen aquí con 0-4 es importante. Lo hicimos muy bien", añadió.

Courtois explicó el momento de tensión que sufrió el brasileño Vinicius Junior en los últimos minutos.

"Él tiene amarilla y sería una pena que le sacasen la segunda. Los jugadores le buscaban, él dice alguna cosa... Todo el mundo empieza a picarle y buscarle esa roja. Necesitamos al mejor 'Vini', como hoy", dijo. EFE

omb