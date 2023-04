Corte Constitucional Ecuador avala juicio político contra Lasso

(Bloomberg) -- Los bonos de Ecuador se desplomaron después de que la Corte Constitucional dijera a última hora del miércoles que admitirá la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

En una votación de 6-3, los jueces despejaron el camino para que la Asamblea Nacional intente destituir a uno de los pocos presidentes favorables al mercado de América Latina cuando ha completado menos de la mitad de su mandato de cuatro años, dijo la corte en un comunicado.

“A pesar de las opiniones de los expertos de que las acusaciones no cumplían con los requisitos legales y constitucionales, la corte sucumbió a las presiones para una decisión política en lugar de técnica”, señaló en un correo electrónico Siobhan Morden, directora gerente de estrategia de renta fija para América Latina de Santander.

Una coalición opositora de simpatizantes de izquierda del expresidente Rafael Correa, el conservador Partido Social Cristiano y disidentes de partidos de centroizquierda acusan a Lasso de haber permitido negligentemente la corrupción en la administración pública.

Lasso ha calificado las acusaciones de infundadas y dice que no cumplen los requisitos legales para someterlo a juicio político. Su Gobierno dijo en un comunicado que respetaba a la corte, pero que no estaba de acuerdo con el fallo.

“Esta decisión de ninguna manera valida los argumentos presentados por la legislatura en contra del Presidente”, según el comunicado, que citó errores y cambios en los documentos del juicio político.

El primer intento de destituir a Lasso en junio pasado, en medio de un violento levantamiento indígena, obtuvo 80 votos. La legislatura necesita los votos de 92 de los 137 legisladores para reemplazarlo por el vicepresidente Alfredo Borrero.

Esta vez, “obtener el consentimiento de la corte es un hito clave en el proceso que aumenta notablemente la probabilidad de que la Asamblea Nacional apruebe el juicio político”, dijo el analista de Barclays Alejandro Arreaza en una nota

Los bonos en dólares que vencen en 2030 tenían el peor desempeño dentro de los mercados emergentes el jueves, según datos compilados de un índice de Bloomberg. La deuda se desplomó casi 4 centavos, hasta los 44 centavos, el nivel más bajo en casi seis meses.

Según datos de JPMorgan Chase & Co., los inversionistas exigen 19 puntos porcentuales más de rendimiento que los títulos del Tesoro de Estados Unidos para mantener los bonos soberanos, lo que supera con creces el umbral para que una deuda se considere en dificultades.

Lasso puede intervenir en cualquier momento para disolver la legislatura, poniendo en peligro los cargos de los legisladores, ya que la decisión desencadenaría elecciones anticipadas.

Juan Fernando Flores, líder en el Congreso del partido oficialista CREO, dijo el martes que la prioridad de Lasso sería defenderse de las acusaciones en lugar de disolver el Congreso. El proceso de juicio político completo tomará al menos 45 días, agregó.

Si Lasso disolviera la Asamblea Nacional, podría gobernar por decreto ejecutivo, sujeto a revisión por la Corte Constitucional. La oposición hostil ha bloqueado la mayoría de sus iniciativas, incluidos sus intentos de atraer más inversión extranjera a través de reformas legales.

El voto de juicio político “no se producirá si el presidente Lasso cree que va a perder”, dijo Morden, de Santander, quien señaló que gobernar por decreto le daría al líder más flexibilidad en la formulación de sus políticas.

Los líderes indígenas advirtieron que podrían volver a salir a las calles si Lasso disuelve el Parlamento. Una encuesta de opinión realizada en marzo por la encuestadora Click Report mostró que la mayoría de los votantes rechazaban por amplias mayorías a políticos prominentes, incluidos Lasso, Correa, el líder del PSC, Jaime Nebot, y Leonidas Iza, presidente de CONAIE, la mayor organización indígena de Ecuador.

