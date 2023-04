Con Credit Suisse, UBS será el mayor gestor de patrimonio de América Latina

(Bloomberg) -- UBS Group AG superará a JPMorgan Chase & Co. para convertirse en el mayor administrador de patrimonios de América Latina gracias a la adquisición de Credit Suisse Group AG.

Con un patrimonio de alrededor de US$150.000 millones gestionado de clientes de la región, UBS se colocará a la cabeza tras sumar los US$80.000 millones de Credit Suisse, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de datos que no son públicos. JPMorgan administra unos US$180.000 millones. Itaú Unibanco Holding SA se mantendrá en el tercer lugar con US$140.000 millones en activos.

Credit Suisse tiene una mayor presencia que UBS en el mercado local de banca privada de Brasil, incluidos préstamos a brasileños adinerados, mientras que UBS tiene un modelo de multifamily office. UBS tiene centros de reservas en Estados Unidos, incluso en las ciudades preferidas por los clientes latinoamericanos, como Miami, Nueva York y Houston, una presencia de la que carece Credit Suisse.

UBS acordó la adquisición de Credit Suisse el mes pasado en un acuerdo negociado por el Gobierno suizo, que estaba recogiendo los pedazos cuando la entidad colapsó después de años de errores de gestión y escándalos. A diferencia de lo que ocurrió en otras regiones, Credit Suisse no sufrió grandes pérdidas en América Latina durante la crisis, según competidores que pidieron no ser identificados comentando sobre los negocios de otras empresas.

La adquisición acelerará el crecimiento de la plataforma global de gestión de patrimonios de UBS en algunos “zonas blancas” en las que el banco quiere expandirse más, como el Sudeste Asiático, Medio Oriente y América Latina, dijo Sergio Ermotti, que asumirá el cargo de director ejecutivo de UBS el 5 de abril, en una llamada con los medios la semana pasada. “Estamos rellenando estas zonas blancas, y con ello podemos acelerar nuestro crecimiento orgánico de cinco a siete años”, dijo.

La entidad fusionada también tendrá una presencia dominante en la negociación de acciones en Brasil, donde la intermediación de UBS ya es la mayor en lo que va del año por volumen bruto, según datos recopilados por Bloomberg. Credit Suisse reforzará ese liderazgo, ya que su correduría es la séptima en negociación de renta variable en la mayor economía de América Latina.

Empresa conjunta

Desde septiembre de 2020, cuando UBS inició una asociación con el estatal Banco do Brasil SA, el banco suizo ha ido creciendo en banca de inversión en la región. Y se espera que la asociación continúe después de la adquisición de Credit Suisse, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos privados.

La empresa conjunta incluye banca de inversión en Sudamérica y negocios de corretaje en Brasil, así como un acuerdo comercial entre UBS BB Investment Bank y Banco Patagonia SA en Argentina, que es controlado por BB.

UBS BB Investment Bank ocupa el tercer lugar en asesoramiento de fusiones y adquisiciones en Brasil en lo que va del año, y es el primero en suscripción de bonos locales, según datos compilados por Bloomberg.

La posición de Credit Suisse en banca de inversión ha ido cayendo en América Latina después de que muchos de sus principales banqueros renunciaran o se fueran a la competencia. El exdirector ejecutivo del banco en Brasil, José Olympio Pereira, dejó el banco en 2021 después de 17 años, y este año se inocrporó a J. Safra, la operación de banca corporativa y de inversión del Grupo Safra. Pereira ya contrató a Mauro Oliveira, director gerente y exjefe de renta variable latinoamericana de Credit Suisse.

UBS también ha ido incorporando ejecutivos provenientes de Credit Suisse. Daniel Bassan, director ejecutivo de UBS BB Investment Bank, fue director general de Credit Suisse. Fabio Mourão, responsable de fusiones y adquisiciones de UBS BB, trabajó durante 14 años en Credit Suisse, entre otros cargos como responsable de fusiones y adquisiciones y banca de inversión en Brasil.

Representantes de Credit Suisse, UBS, JPMorgan y Banco do Brasil declinaron hacer comentarios.

Nota Original:UBS Deal to Unseat JPMorgan as Top Latin America Wealth Manager

