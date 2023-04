Chile mantiene tasa clave en 11,25% ante inflación obstinada

(Bloomberg) -- El Banco Central de Chile mantuvo estable su tasa de interés de referencia por tercera reunión consecutiva, a medida que los encargados de formular políticas enfrentan el doble desafío de un lento descenso de la inflación y una economía más fuerte de lo esperado.

Los responsables de política monetaria encabezados por Rosanna Costa mantuvieron los costos de endeudamiento sin cambios en 11,25% a última hora del martes, como previeron todos los analistas encuentados por Bloomberg. La decisión estuvo en línea con la orientación anterior de que el banco mantendría las tasas hasta que surja evidencia más sólida de una desaceleración de la inflación.

Los encargados de formular políticas mantienen la tasa de referencia en su nivel más alto en más de dos décadas, ya que la inflación subyacente se mantiene resistente. Además, los analistas prevén que la economía se consolide en el primer trimestre tras un menor avance a fines de 2022. Los operadores encuestados por la autoridad monetaria pronostican que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 3% durante los próximos dos años.

El banco central mantendrá su tasa clave sin cambios “hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta del 3% se haya consolidado”, dijo en su comunicado. “El Directorio reafirma su compromiso de actuar con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos internos o externos se concrete y las condiciones macroeconómicas así lo requieran”.

Chile forma parte de una lista creciente de bancos centrales que mantienen costos de endeudamiento en una señal de que las alzas de tasas han tocado techo. Esta semana Australia puso en pausa su ciclo de ajuste de casi un año, mientras que a fines de marzo, el banco central de Brasil mantuvo la tasa de referencia Selic sin cambios por quinta reunión consecutiva.

La actividad economica chilena retrocedió más de lo esperado en febrero por una caída en la producción minera, informó el lunes el banco central. Aun así, el aumento del mes anterior se revisó aproximadamente tres veces al alza, de 0,5% a 1,6%.

La inflación anual se situó en el 11,9% en febrero. En un entrevista para El Mercurio publicada el domingo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que prevé una inflación de un solo dígito para mayo y entre 4% y 5% a fin de año.

Los encargados de políticas presentarán sus últimos pronósticos para los precios al consumidor y el crecimiento en su informe trimestral de política monetaria el miércoles.

