BID Invest crearía 200 empleos en áreas de asesoría y capital

(Bloomberg) -- Inter-American Investment Corp. pretende aumentar su plantilla en hasta 200 puestos de trabajo en los próximos años, mientras el banco multilateral trabaja en una propuesta de aumento de capital.

BID Invest, que ofrece servicios financieros a empresas en América Latina y el Caribe, busca expandirse en áreas que incluyen financiamiento de capital, capacidades en moneda local y servicios de asesoría empresarial, dijo el jueves en una entrevista su gerente general, James Scriven.

El banco con sede en Washington, que este mes celebró su conferencia anual, tiene más de 440 empleados, según su informe anual de 2022.

El objetivo de BID Invest es proporcionar entre US$15.000 y US$17.000 millones anuales en financiamiento a empresas de la región, por encima de los US$5.000 a US$7.000 millones de años anteriores, dijo un representante de la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico, refiriéndose a los escenarios de aumento de capital que se están discutiendo actualmente. El capital total del banco es de unos US$3.000 millones, según una presentación a inversionistas.

“Llevo 20 años en este negocio y he visto muchos aumentos de capital. Nunca había visto uno con un respaldo tan fuerte y unánime”, dijo Scriven. “Si duplicamos nuestro capital, podemos hacer mucho más que duplicar nuestros préstamos”.

“Los bancos multilaterales de desarrollo han sido criticados públicamente por no asumir suficientes riesgos. Y eso es, en su mayor parte, cierto”, dijo Scriven. Además de trabajar en los detalles de un aumento de capital, la entidad también está discutiendo con sus accionistas un marco de apetito de riesgo más flexible, agregó.

Antes de la entrada del Reino Unido a principios de este mes, Estados Unidos tenía el 14,9% de los derechos de voto del BID, más que ningún otro país, seguido de Argentina, Brasil y México, según la presentación. China poseía el 5,3% del poder de voto.

BID Invest proporcionó aproximadamente US$8.300 millones en financiamiento en 2022, que incluyeron US$3.100 millones en recursos movilizados de inversionistas. Los volúmenes podrían aumentar significativamente bajo un nuevo modelo potencial, bajo el cual el banco tendría una mejor capacidad para comercializar las operaciones que origina a un grupo más amplio de compradores.

