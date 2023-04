Ámsterdam lanza campaña contra británicos en busca de fiesta

(Bloomberg) -- Ámsterdam lanzó una campaña denominada “Stay Away” (Aléjese), cuyo objetivo es evitar que lleguen a la ciudad visitantes alborotadores y que apunta especialmente a los jóvenes británicos.

La campaña en línea lanzada esta semana por las autoridades de Ámsterdam, dirigida inicialmente a hombres británicos de entre 18 y 35 años, se ampliará a lo largo del año a posibles “visitantes molestos” de países de la Unión Europea, según informó el ayuntamiento en un comunicado.

La iniciativa disuasoria es un intento de la ciudad neerlandesa, famosa por su barrio rojo y sus coffee shops que venden marihuana, de tomar medidas enérgicas contra el turismo masivo inadecuado. Es parte de un paquete más amplio de medidas adoptadas por el ayuntamiento, en el que Ámsterdam también pretende prohibir fumar marihuana en espacios abiertos en el barrio rojo. La ciudad también está estudiando una nueva ubicación para un centro erótico alejado del distrito.

“Ámsterdam es una metrópolis y las multitudes y el bullicio son características inherentes, pero para mantener nuestra ciudad habitable ahora tenemos que optar por la restricción en lugar del crecimiento irresponsable”, dijo en el comunicado el teniente de alcalde de Ámsterdam, Sofyan Mbarki, añadiendo que la ciudad está tomando más medidas contra el turismo excesivo que otras grandes áreas metropolitanas de Europa.

Ámsterdam atrae a más de un millón de turistas en promedio al mes, superando su población de poco más de 800.000 habitantes. Las trabajadoras del sexo en los burdeles de pequeñas calles como Stoofsteeg, en el barrio rojo, atraen a hordas de turistas que acuden allí a mirarlas. Los coffee shops de plazas históricas como Rembrandtplein y Leidseplein atraen a los visitantes por el cannabis que venden.

La ciudad ahora está haciendo un esfuerzo concertado para mantener alejados a los turistas que quieren visitar Ámsterdam para “volverse locos”.

Los turistas que utilicen términos de búsqueda en internet como “despedida de soltero Ámsterdam”, “hotel barato Ámsterdam” o “pubs en Ámsterdam” se encontrarán con anuncios que muestran vídeos en los que se les advierte de los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol y drogas, como multas, antecedentes penales u hospitalización.

“Los visitantes seguirán siendo bienvenidos, pero no si tienen un mal comportamiento y causan molestias”, dijo Mbarki. “En ese caso nosotros como ciudad diremos: mejor no, aléjense”.

