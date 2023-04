AMLO amplía alcance CFE con acuerdo de US$6.000M con Iberdrola

(Bloomberg) -- México acordó comprar una flota de plantas de gas natural y un parque eólico por US$6.000 millones a la compañía eléctrica más grande de España como parte del impulso de Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar la producción de energía.

El acuerdo, anunciado el martes, convertirá a la empresa estatal de servicios públicos de México en la mayor generadora de energía del país y representa una “nueva nacionalización”, dijo el presidente en un video publicado en Twitter.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), obtendrá 8.539 megavatios de energía de 12 plantas de gas y un parque eólico de Iberdrola S.A., lo que elevará la participación de CFE en la generación de energía a más del 55% del 39% actual. Iberdrola está cediendo alrededor del 75% de su capacidad instalada en México, dijo la empresa.

El acuerdo permitirá a AMLO, como se le conoce al presidente, lograr uno de los mayores objetivos de su estancada reforma eléctrica al poner gran parte del sector eléctrico en manos estatales y librar a México de la influencia de una importante empresa extranjera. Los intentos anteriores del presidente de cambiar la Constitución para dar a la CFE más control sobre el mercado energético no lograron la aprobación del Congreso.

“Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo: el diálogo y buena voluntad”, dijo el presidente.

AMLO dijo que el acuerdo permitirá México mantener los precios para los consumidores, al tiempo que el presidente busca que el país sea autosuficiente en generación de energía. Sin embargo, los analistas cuestionan si el acuerdo perjudicará la inversión en el sector energético.

“Ya no hay líneas grises. El ataque a Iberdrola desde el inicio de esta Administración ha sido frontal y central”, dijo Juan Padilla, director gerente de IPD Latinoamérica, en una entrevista telefónica. “La pregunta es cuál será la reacción bilateral y multilateral y cómo afectará eso a la inversión en el futuro en el sector eléctrico de México”.

La compra será pagada por el Fondo Nacional de Infraestructura, conocido como Fonadin, y no provendrá de deuda pública, dijo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. También utilizará otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno. La transacción, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, se completará en los próximos seis meses, agregó el secretario de Hacienda.

La compañía eléctrica más grande de España ha reducido gradualmente sus operaciones México después de haber invertido previamente decenas de miles de millones de dólares en el país. La compañía se ha enfrentado a importantes obstáculos bajo el presidente nacionalista, que ha convertido a Iberdrola en el objetivo principal de su campaña para eliminar la influencia de las empresas energéticas extranjeras en el sector eléctrico.

AMLO ha lanzado numerosos ataques contra el gigante energético español en sus conferencias de prensa matutinas diarias, acusándolo de montar una campaña mediática en su contra y participar en actos de corrupción no especificados. Por su parte, Iberdrola ha enfrentado dificultades para obtener permisos aprobados para plantas, contratos renovados y problemas de suministro con CFE.

Nota Original:AMLO Widens State Utility’s Reach With $6 Billion Iberdrola Deal

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.