Acciones detienen racha ganadora; bonos del Tesoro al alza

(Bloomberg) -- El mercado bursátil detuvo un repunte de cuatro días en medio de una venta masiva en bancos. Los bonos del Tesoro subieron dado que los datos sobre las vacantes laborales reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal estaría a punto de concluir su campaña de ajuste.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,6% a las 4:00 p.m. hora Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 0,4%

El Dow Jones Industrial Average cedió 0,6%

El índice MSCI World cayó 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,2%

El euro subió 0,5% a US$1,0956

La libra esterlina avanzó 0,7% a US$1,2499

El yen japonés repuntó 0,6% a 131,66 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin subió 2,2% a US$28.188,14

Ether repuntó 4,9% a US$1.868,18

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó seis puntos básicos al 3,35%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania registró poca variación en 2,25%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña anotó poco cambio en 3,43%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 0,1% a US$80,51 el barril

Los futuros del oro avanzaron 1,9% a US$2.039,30 la onza

