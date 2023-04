Pakistán y Rusia negocian acuerdo para envío del primer cargamento de crudo

Amjad Ali

Islamabad, 4 abr. Rusia y Pakistán están negociando una vía comercial para el envío de petróleo al país asiático, con Islamabad motivado a conseguir un trato preferencial en medio de la grave crisis económica que experimenta la nación y pese a las críticas que supone este acuerdo.

En este momento "tratamos de mantener las negociaciones comerciales no públicas. Lo que puedo confirmar es que nuestras organizaciones y nuestros gobiernos estamos en consultas directas" al respecto, dijo a EFE el embajador de Rusia en Pakistán, Danila V. Ganich, al ser consultado sobre sí ya se firmó este acuerdo.

Rusia ha evitado informar sobre el cierre de este acuerdo porque "no nos gustaría que algunos tipos del otro lado del océano estén demasiado obsesionados con eso", añadió el embajador.

Las negociaciones para la llegada de crudo a Pakistán llevan varios meses sobre la mesa, después de que el pasado febrero una delegación rusa viajase a Islamabad para firmar un "acuerdo conceptual" sobre el suministro de hidrocarburos.

Medios paquistaníes informaron el pasado domingo de que un cargamento de petroleo llegará a Pakistán el próximo mes, el primero en la historia comercial entre estas naciones, que servirá como "envío de prueba" para satisfacer el déficit de confianza de Moscú.

"Nos han asegurado que obtendremos el mismo descuento que cualquier otro país que compra a Rusia", aseguró el domingo pasado el ministro de Petroleo paquistaní, Musadik Malik, que espera que el primer pedido pueda hacerse el próximo mes.

Pakistán se sumaría así a la lista de países que, como la vecina India, se beneficiarían de los descuentos que ofrece Moscú sobre la energía fósil ante las sanciones impuestas tras el estallido del conflicto armado con Ucrania.

El envío de crudo a Pakistán supondría un alivio para Islamabad, que se ha visto afectada por el alto costo del gas natural y el petróleo, especialmente después de las devastadoras inundaciones del verano de 2022, que afectaron a 33 millones de personas y causaron 8 millones de desplazados y 1.700 muertos.

El embajador ruso destacó que las relaciones con Pakistán son "excelentes y se están desarrollando", sobre todo en campos como la cooperación defensiva y la comercial, donde se exploran nuevas vías de desarrollo a través de un corredor por la vecina Afganistán.

"Esa es una gran oportunidad, pero creo que tomará algún tiempo para que se haga realidad. En este momento, estamos interactuando con Pakistán por medio de otras rutas, por mar, por avión; Afganistán no es estable, pero necesitamos algo de estabilidad en ese país, de lo contrario, los empresarios que estén involucrados tendrán miedo", señaló.

En cuanto a la cooperación en materia de defensa, Ganish subrayó que sus relaciones "se centra principalmente en la lucha contra el terrorismo", aunque se abren a abordar más aspectos conjuntos en el futuro.

"Creo que no hay restricciones políticas en el camino de la cooperación entre Rusia y Pakistán en ningún campo, incluida la defensa. Esta cooperación debe proceder paso a paso. No podemos involucrarnos en un megaproyecto si no cooperamos", concluyó el embajador. EFE

