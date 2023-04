Kansas City 9, Toronto 5

Toronto Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 36 5 10 3 Totals 33 9 10 9 Springer rf 5 0 1 1 Melendez c 5 2 2 2 Bichette ss 5 1 2 1 Pasquantino 1b 4 1 1 1 Guerrero Jr. dh 4 0 1 1 Witt Jr. dh 3 1 2 2 Varsho lf 4 0 0 0 Massey 2b 4 1 1 0 Kirk c 4 0 1 0 Isbel cf 4 0 1 1 Lukes pr 0 0 0 0 Dozier 3b 4 1 1 1 Belt 1b 4 1 0 0 Bradley Jr. lf 3 1 1 0 M.Chapman 3b 3 1 2 0 Lopez ss 2 2 1 2 Biggio 2b 3 1 2 0 Eaton rf 4 0 0 0 Kiermaier cf 4 1 1 0

Toronto 000 010 211 — 5 Kansas City 300 402 00x — 9

DP_Toronto 0, Kansas City 1. LOB_Toronto 10, Kansas City 4. 2B_M.Chapman 2 (4), Melendez (1), Pasquantino (1). 3B_Lopez (1). HR_Bichette (1), Melendez (1). SB_Witt Jr. (1), Guerrero Jr. (1), Lopez (1).

IP H R ER BB SO

Toronto Berríos L,0-1 5 2-3 9 8 8 2 7 Pop 1 1-3 1 1 1 0 2 Cimber 1 0 0 0 1 2

Kansas City Singer W,1-0 5 2 1 1 3 3 Yarbrough 1 1-3 5 2 2 1 2 Cuas 2-3 0 0 0 1 0 Coleman 1 1 1 1 1 2 Clarke 1 2 1 1 0 1

HBP_Cimber (Bradley Jr.). WP_Coleman.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Jerry Layne; Second, Vic Carapazza; Third, Manny Gonzalez.

T_2:37. A_10,810 (38,427).