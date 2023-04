Indultan tres activistas yemeníes encarcelados por vídeos críticos en YouTube

Saná, 4 abr. Las autoridades de los rebeldes yemeníes hutíes indultaron a tres de los cuatro activistas que fueron condenados a prisión el mes pasado por criticar a los insurgentes chiíes en vídeos difundidos en YouTube.

El jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat, concedió el indulto a los tres activistas, según informó la agencia de noticias Saba, dirigida por los hutíes.

Los tres activistas son Mustafa al Mumeri, de 29 años; Ahmad Hajar, de 43; y Hamood al Mesbahi, de 32; que quedaron en libertad a última hora del lunes, según informó el propio Al Mumeri en su cuenta oficial de Twitter.

Un cuarto activista que fue condenado, Ahmad Allaw, de 32 años, no fue incluido en el indulto y no queda claro por qué no se le concedió.

El 21 de marzo, un tribunal hutí condenó a los cuatro hombres a penas de entre seis meses y tres años de cárcel por "difundir noticias con el fin de perturbar la seguridad pública".

Allaw, que sigue retenido por los hutíes, fue el que recibió la mayor condena, de tres años, mientras que Al Mumeri, Hajar y Al Mesbahi fueron condenados a penas de año y medio de cárcel, respectivamente.

Los youtubers, que cuentan con millones de seguidores en sus canales, fueron arrestados el pasado diciembre y condenados en marzo.

El conflicto yemení estalló a finales de 2014 cuando los rebeldes ocuparon Saná y otras provincias del país y expulsaron al presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, hoy exiliado en Arabia Saudí. EFE

ja-ijm/rsm/ah