GM recorta 5.000 empleos a través de acuerdos voluntarios

(Bloomberg) -- General Motors Co. despedirá a 5.000 empleados asalariados en todo el mundo como parte de una medida de reducción de costos que ahorrará US$1.000 millones anuales a partir de este año, según el director financiero, Paul Jacobson.

Las renuncias voluntarias abarcan el 6% de los 81.000 empleados de oficina de GM y deberían permitir al fabricante de automóviles de Detroit evitar despidos involuntarios, explicó Jacobson el martes. Los recortes también deberían generar aproximadamente la mitad del objetivo más amplio de la compañía de ahorrar US$2.000 millones al año y supondrán un cargo de US$1.000 millones en 2023.

“Estábamos dispuestos a pagar un programa voluntario para hacer todo lo posible por evitar despidos involuntarios”, dijo Jacobson en la conferencia de Bank of America en Nueva York. “Estamos en una posición en la que podremos hacerlo”.

El fabricante de automóviles anunció el plan de compra el mes pasado mientras trataba de evitar despidos. Los recortes involuntarios de empleo “no son una consideración en este momento” como resultado de las reducciones voluntarias, dijo GM el martes en un comunicado separado.

GM está tratando de conservar efectivo, mientras invertirá US$35.000 millones en los próximos años para convertir su línea de vehículos de combustión interna en sistemas de propulsión completamente eléctricos. La empresa tiene previsto ofrecer 30 modelos eléctricos en todo el mundo para 2025.

Jacobson dijo que la compañía también se está manteniendo ajustada como medida de precaución contra el riesgo de una posible recesión económica.

