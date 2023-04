Crisis bancaria de EE.UU. se sentirá durante años: Jamie Dimon

(Bloomberg) -- Los errores garrafales de Silicon Valley Bank fueron alentados por la regulación estadounidense, la Reserva Federal no realizó pruebas de estrés y estaban “ocultos a simple vista” hasta que Wall Street y los depositantes se alarmaron.

Esa es la evaluación que hace Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., de la crisis bancaria en Estados Unidos que causó el desplome de los mercados el mes pasado, un episodio que predice que “aún no ha terminado” y se sentirá durante años. Dijo que las autoridades estadounidenses no deberían “reaccionar exageradamente” mediante la imposición de más reglas.

En su extensa carta anual a los accionistas publicada el martes, Dimon describió las aspiraciones de su empresa de usar inteligencia artificial y ChatGPT, opinó sobre geopolítica y proporcionó actualizaciones sobre las actividades de JPMorgan en Ohio. Esta vez, muchos de sus comentarios más agudos se dirigieron hacia la regulación, incluidas las reglas de capital que empujaron a los bancos a abusar de activos de bajo interés que perdieron valor a medida que subieron las tasas de interés.

“Irónicamente, los bancos se sintieron incentivados a poseer instrumentos gubernamentales muy seguros porque los reguladores los consideraban altamente líquidos y tenían requisitos de capital muy bajos”, dijo Dimon. “Aún peor”, agregó, la Reserva Federal no sometió a prueba de estrés a los bancos sobre lo que sucedería cuando las tasas subieran.

Cuando los depositantes no asegurados de Silicon Valley Bank se dieron cuenta de que el banco estaba perdiendo dinero al vender instrumentos para mantenerse al día con las solicitudes de retiro, se apresuraron a sacar su efectivo. Luego, los reguladores intervinieron y lo confiscaron.

“Esto no es para absolver a la gerencia del banco, es solo para dejar en claro que este no fue el mejor momento para muchos actores”, dijo. “Todos estos factores en conflicto se volvieron de importancia crítica cuando el mercado, las agencias calificadoras y los depositantes se enfocaron en ellos”.

Dimon, de 67 años y que dirige JPMorgan desde 2005, ahora es el único presidente ejecutivo de un gran banco que experimentó la crisis financiera de 2008 y que todavía está en el cargo. Como el líder más destacado y vocal de la industria, banqueros, operadores e inversionistas analizan su carta anual en busca de sus opiniones, pero también de señales de lo que vendrá para el sector financiero.

La inteligencia artificial es “extraordinaria” y será crucial para el futuro de JPMorgan, escribió Dimon. El banco ya tiene más de 300 casos de uso de la tecnología y está explorando formas de “aumentar y empoderar a los empleados”, incluso con ChatGPT, la popular herramienta de procesamiento de lenguaje natural.

Si bien la IA puede ser útil en áreas como el marketing y la detección de riesgos, es esencial para evitar el fraude y defenderse de los ataques al banco y los mercados, aseveró Dimon. “Porque puedes estar seguro de que los malos también la usarán”, dijo.

Capitalista de libre mercado

En una sección que revela el nuevo propósito declarado de JPMorgan: “hacer posibles los sueños de todos, en todas partes, todos los días”, escribió Dimon, “para que nadie piense que me he vuelto un poco blando, pueden estar seguro de que su director ejecutivo es un capitalista apasionado, patriota, y a favor de la libre empresa y del libre mercado”.

También pidió a los Gobiernos que consideren el uso de su dominio excepcional para acelerar las inversiones tanto en energía renovable como en combustibles fósiles, e instó a las autoridades a facilitar la obtención de permisos.

JPMorgan está buscando aliviar el impacto de las reglas que requieren que tenga más capital, explorando líneas de negocios que requieren poco o nada, comentó Dimon. Eso puede incluir expandirse en análisis comerciales o incluso viajes. El banco está evaluando de manera más rigurosa a los clientes con los que hace negocios, agregó.

La compleja regulación está expulsando a los bancos del negocio hipotecario al aumentar el costo de otorgar y administrar los préstamos, al mismo tiempo que aumenta la responsabilidad legal, escribió Dimon. JPMorgan está “aguantando”, pero muchos bancos ya se han deshecho de gran parte de este negocio, explicó. Wells Fargo & Co. anunció este año que reducirá drásticamente las operaciones hipotecarias.

La carta de este año tiene 43 páginas, una menos que la anterior. Justo a la mitad, Dimon aseguró a los lectores que la junta no está descuidando la planificación para el ejercicio de su posible sucesor.

Nota Original:Jamie Dimon Warns US Banking Crisis Will Be Felt for Years

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.