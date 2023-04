Ancelotti no contempla retocar su sistema para cambiar la dinámica

Madrid, 4 abr. Las tres derrotas en los tres clásicos disputados en 2023, no provocan que el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, vaya a retocar su sistema en el Camp Nou, para buscar la remontada en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, y apuntó a realizar "transiciones más rápidas" como el principal cambio a realizar por sus jugadores.

"La idea no es volverse loco para marcar un gol porque lo puedes hacer en el minuto 90", dijo Ancelotti tras descartar directamente que vaya a realizar un cambio de sistema respondiendo un "no" con rotundidad cuando fue preguntado por una posible modificación del dibujo.

"Tenemos que hacer un partido completo manejando el balón. En la ida controlamos bien el partido pero la verdad es que no llegamos muchas veces a portería. Hacer transiciones más rápidas es un aspecto importante, pero no nos volveremos locos para hacer un gol. Debemos hacer un partido completo porque si lo haces, el gol lo vas a marcar", añadió.

Una vez descartada la modificación del dibujo, un 4-3-3, Ancelotti apuntó al factor sorpresa en otros aspectos que se pueden dar durante el partido.

"En pequeños detalles puedes sorprender a un equipo, pero es difícil cambiar de sistema cuando llevas un año con el mismo. Puedes crear sorpresa al rival pero es más peligroso crearlo en tus propios jugadores. No aconsejo un cambio de sistema, pequeños detalles en balón parado puedes dar la sorpresa pero el resto te va a sorprender a ti mismo y no conviene", opinó.

Pese a las derrotas, el técnico madridista está satisfecho en el aspecto táctico de lo mostrado por su equipo en los dos últimos clásicos, la derrota 0-1 en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey y 2-1 en LaLiga tras ser anulado un tanto de Marco Asensio en los minutos finales cuando el partido estaba empatado.

"Hay que evaluar que los dos últimos partidos lo hemos hecho bien, obviamente no miramos solo el resultado, como no lo hacemos cuando es positivo. En los dos últimos clásicos hemos competido, fueron igualados, estuvimos muy cerca de ganar en el Camp Nou. Puedo hacer una alineación distinta como no, igualmente la línea no cambia. Queremos jugar un partido completo porque los dos últimos a nivel de juego no han salido mal", resaltó. EFE

rmm/lm