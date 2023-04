Con la calma en la crisis bancaria, la Fed vuelve a su principal preocupación

FOTO DE ARCHIVO: El edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington, 18 de marzo de 2008. REUTERS/Jason Reed

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 3 abr (Reuters) - Los responsables de la Reserva Federal, cada vez más seguros de haber cortado de raíz una posible crisis financiera, se enfrentan ahora a la difícil disyuntiva de saber si la demanda en la economía estadounidense está cayendo y, en caso afirmativo, si lo está haciendo lo suficientemente rápido como para reducir la inflación.

Si la reunión de política monetaria del banco central de EEUU de hace dos semanas estuvo dominada por la preocupación de que un par de quiebras bancarias pusieran en riesgo un contagio financiero más amplio —una razón potencial para pausar nuevas subidas de los tipos de interés—, el debate se ha vuelto a centrar rápidamente en determinar si una política monetaria más restrictiva ha empezado a mostrar su impacto en la economía en general, o si los tipos deben subir aún más.

La decisión será definitiva, ya que la Reserva Federal planea los últimos pasos de lo que ha sido un ciclo histórico de subidas de tipos, en el que los dirigentes monetarios siguen esperando evitar el tipo de profunda recesión económica provocada por una subida excesiva de los tipos, pero también están decididos a no quedarse cortos permitiendo que la inflación siga alta.

Las nueve subidas de tipos llevadas a cabo por el banco central desde marzo de 2022 han impulsado el tipo de interés de referencia a un día desde un nivel cercano a cero hasta el rango actual del 4,75%-5,00%, un ritmo de endurecimiento que no se observaba desde que Paul Volcker presidía la Fed en la década de 1980. Los tipos de interés al consumo y a las empresas han seguido el mismo camino.

Sin embargo, los datos publicados el viernes mostraron que el índice de inflación preferido por la Reserva Federal seguía siendo del 5% anual, más del doble del objetivo del 2%, y las proyecciones publicadas por los responsables de la Reserva Federal el 22 de marzo indicaban que los tipos debían subir un poco más. También se incluye en esas proyecciones el tipo de aumento de la tasa de desempleo, del 3,8% actual al 4,6% a finales de año, y la desaceleración del crecimiento típicamente asociada con la recesión, algo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas todavía mantienen que pueden evitar.

"Es absolutamente un equilibrio (...) Hay incertidumbres", dijo la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, en una entrevista con Bloomberg Television el viernes. "Necesitamos equilibrar el riesgo de que no hagamos lo suficiente... no mantengamos el rumbo y no bajemos la inflación... Al mismo tiempo, yo vigilo los datos para ver cuándo podría cambiar la economía... Aún es pronto".

El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, se pronunció en el mismo sentido la semana pasada. "La inflación sigue siendo muy alta. El mercado laboral sigue necesitado de mano de obra", dijo a la prensa. "Cuando se suben los tipos, siempre existe el riesgo de que la economía se debilite más rápido de lo que lo habría hecho de otro modo. Si no se suben los tipos, existe el riesgo de que la inflación se descontrole".

Este tira y afloja se producirá de aquí a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que se celebrará los días 2 y 3 de mayo, en la que los responsables decidirán si siguen adelante con otra subida de tipos de un cuarto de punto porcentual y señalan si se producirán aún más subidas, o si se aplazan ante los primeros indicios de que los consumidores están sintiendo por fin el pellizco de la restricción del crédito y el encarecimiento de los préstamos.

PREOCUPACIÓN POR EL CRÉDITO

En términos ajustados a la inflación, el gasto de los consumidores cayó en febrero, mientras que los datos semanales más recientes sobre el gasto con tarjeta de crédito de gigantes de la banca minorista como Citi y Bank of America apuntan a un paso atrás por parte de los consumidores. La confianza del consumidor también ha bajado, un posible precursor del retroceso.

La publicación del informe de empleo de marzo por parte del Departamento de Trabajo el próximo viernes será un importante indicador para que la Reserva Federal pueda decidir si un mercado laboral al rojo vivo se está calmando, algo que también provocaría una ralentización de la demanda.

Actualmente, los inversores consideran que la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés el mes que viene es un cara o cruz, la primera vez desde que comenzó el actual ciclo de endurecimiento en marzo de 2022.

Sigue preocupando el sector bancario y la situación de los mercados de crédito.

En la reunión más reciente de la Fed, Powell señaló que, incluso si se evitan nuevas quiebras bancarias, las instituciones crediticias podrían volverse más cautelosas y, al frenar el acceso al crédito, ralentizar la economía más rápido de lo previsto. Así es en parte como se supone que debe funcionar la política monetaria, pero si el proceso va demasiado lejos o demasiado rápido podría aumentar el riesgo de recesión, algo sobre lo que ha advertido el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari.

La posibilidad de una crisis aguda, sin embargo, parece haber retrocedido. Los préstamos de emergencia de la Reserva Federal a los bancos, que se dispararon en la semana posterior a la quiebra del Silicon Valley Bank el 10 de marzo y la quiebra del Signature Bank dos días después, disminuyeron la semana pasada en una señal de que la tensión del sector financiero estaba remitiendo.

El crédito total concedido por los bancos descendió ligeramente en la semana que finalizó el 22 de marzo, a un nivel desestacionalizado de 17,53 billones de dólares, frente a los 17,6 billones de la semana anterior. Los depósitos bancarios globales cayeron, pero aumentaron ligeramente en las instituciones más pequeñas, donde se ha concentrado la reciente tensión financiera.

Incluso si el crédito se ralentiza o cae, puede que esto no se traduzca claramente en un menor gasto —y una menor inflación— mientras el mercado laboral siga con tanta demanda de trabajadores como hasta ahora.

"La gente seguirá gastando mientras cobre", afirma Yelena Shulyatyeva, economista estadounidense de BNP Paribas. "Si tienen un poco menos de acceso al crédito, ¿afectará realmente a las decisiones? Lo hará, pero solo en el momento en que dejen de cobrar" debido a la ralentización de la economía y el aumento del desempleo.

UN "CAMBIO MARCADO"

Sin embargo, independientemente de lo mucho o poco que afecte a la economía una próxima "contracción del crédito", hay indicios de que el comportamiento de los consumidores ya está empezando a cambiar.

La tasa de ahorro personal, por ejemplo, ha aumentado de forma constante desde el 3% —el mínimo de la época de la pandemia y muy por debajo del nivel de los últimos años— al 4,6%, una reacción clásica a los mayores rendimientos que los ahorradores pueden obtener ahora de los fondos del mercado monetario y otras cuentas de efectivo a corto plazo, con menos renta disponible para el gasto.

Los últimos datos sobre el gasto y el ahorro muestran "un cambio marcado en el comportamiento de los consumidores... mientras la inflación provoca una mayor cautela", dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG, tras la publicación la semana pasada de las estadísticas de consumo personal más recientes.

A la reciente caída de la confianza de los consumidores se unió un descenso de las expectativas de inflación, algo que podría dar confianza a la Reserva Federal para ser más cauta con cualquier nueva subida de tipos, y permitiría que su lucha contra la inflación se prolongue durante más tiempo, pero con menos riesgo de una recesión total".

Karen Dynan, catedrática de economía de la Universidad de Harvard y miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirma que la Reserva Federal se enfrentará a una "lucha" contra la inflación que requerirá más subidas de tipos, pero que, debido a la fortaleza de los balances de los hogares y del mercado laboral, evitará una recesión.

Las recientes tensiones bancarias "han hecho un poco el trabajo de la Reserva Federal, pero no lo veo como un sustituto completo", dijo.

En última instancia, el mercado laboral tendrá que ceder al menos ligeramente, reduciendo la demanda y empujando la producción de la economía estadounidense lo suficientemente por debajo de su potencial como para que los precios caigan.

"No creo que el aumento de la 'holgura' sea toda la cuestión", dijo Dynan, con factores como la mejora de la oferta y la caída de los alquileres que ayudan a reducir el ritmo de aumento de los precios, pero "será necesario cierto descenso de la demanda de consumo y laboral"

