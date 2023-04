Sturgeon dice que rumores sobre su vida privada contribuyeron a su dimisión

Londres, 2 abr. La ex ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon explica en un pódcast de la cadena BBC publicado este domingo que los rumores sobre su vida privada que han circulado por internet fueron "parte de la razón" que la llevó a presentar su inesperada dimisión en febrero.

"Quiero tener un poco más de anonimato, simplemente proteger algo que la gente da por hecho en sus vidas y que yo había olvidado", afirma la ex líder del Partido Nacional Escocés (SNP), que esta semana cedió el mando de la formación independentista a Humza Yousaf.

"No soy una ingenua, no pienso que vaya a dimitir un día y ser completamente anónima el siguiente. Comprendo la realidad de lo que he hecho y voy a continuar en el Parlamento, pero quiero tener algo más de privacidad", indicó Sturgeon.

En la entrevista con la BBC, la política escocesa desmintió y abordó con ironía algunos de los rumores sobre ella que han circulado con persistencia en las redes sociales, como su supuesta aventura extramatrimonial con una diplomática francesa.

"En ocasiones leo historias sobre mi vida en las redes sociales y pienso que suena mucho más glamurosa y excitante" que la realidad, señaló Sturgeon.

"Algunas personas quieren hacer que otra gente crea que existe una vida secreta de Nicola Sturgeon, lo que, tristemente, en algún sentido, no es el caso", agregó.