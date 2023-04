Giovanni Simeone, un amargo debut como titular

Tomás Frutos

Roma, 2 abr. Si bien su debut en Liga de Campeones fue para enmarcar con un tanto ante el Liverpool, el estreno como titular del argentino Giovanni 'el Cholito' Simeone en Serie A fue algo más que complicado, encajando una goleada (0-4) ante el Milan en el Diego Armando Maradona en un partido en el no fue capaz de superar a la zaga visitante.

La lesión del nigeriano Victor Osimhen, delantero indiscutible para el italiano Luciano Spalletti, abrió la puerta a una titularidad esperada para un 'Cholito' que cada vez que le han dado la oportunidad ha sabido aprovecharla, ya sea con buenas actuaciones en los pocos minutos que ha tenido en Serie A, con sus titularidades en Coppa Italia o con las mismas en Liga de Campeones.

Era el partido perfecto. Un enfrentamiento ya de por sí grande ante un histórico como el Milan, al que había que sumarle el aura de 'Champions' que impregnaba un Maradona que ya pensaba en el choque que tendrá lugar en poco más de una semana en el Giuseppe Meazza (San Siro) en el que ambos comenzarán la pugna por una plaza en semifinales.

Con Kvaratskhelia y Politano como escuderos en un once de gala, Simeone tuvo el complicado pero desafiante deber de sustituir a Osimhen. Con todo lo que eso conlleva. Pero la defensa del Milan no le dio la más mínima posibilidad de intentarlo. Sin ocasiones manifiestas y con un disparo lejano muy desviado se despidió de su estreno en el once del líder de Italia.

Empezó el partido enérgico, como le caracteriza, y en la primera jugada del partido ya buscó el remate en el área, dispuesto a dar un golpe sobre la mesa y consagrarse en el campeonato doméstico ante los ojos de una afición que le tiene mucho cariño.

Pero desde ese momento, los Tomori, Kjaer, Theo y Calabria fueron su sombra. No recibió sin marca, le achicaron cada vez que intentaba jugar de cara o tuvo la intención de girarse y no le dieron ni un centímetro en centros laterales. Fue imposible para un Simeone que estuvo condenado en el dique seco y que acabó el choque frustrado, sustituido en el 75 por Raspadori.

No solo le pasó a él. Politano apenas consiguió desbordar o llegar a línea de fondo. 'Kvara' más de lo mismo. Tonali y Bennacer sostuvieron el entramado defensivo milanista desde el centro del campo, haciendo imposible circular con facilidad por el carril central.

El Milan no solo consiguió frenar a la estrella georgiana de la Serie A y a Simeone, sino que complementó la solidez defensiva con efectividad ofensiva, rubricando una goleada que abre de par en par la eliminatoria de Liga de Campeones.

Una eliminatoria, al menos en la ida, en la que Simeone tiene de nuevo grandes papeletas para ser titular por la lesión de Osimhen. En poco más de una semana, el 'Cholito' tendrá su particular venganza en un escenario en el que ya ha demostrado sentirse cómodo como es la 'Champions'. Todo con unas semifinales en juego. EFE

