Sainz: A ver si puedo salir fuerte y podemos luchar los dos por otro podio

Redacción deportes, 1 abr. El español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró, después de la calificación en el circuito Albert Park de Melbourne, que ojalá pueda "salir fuerte" y que él y su compatriota el doble campeón del mundo asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) puedan "luchar por otro podio".

"Me ha dado un poco de rabia acabar quinto hoy, porque he ido rápido durante toda la 'cuali'. Hubo algo de confusión en la 'out lap', la vuelta de preparación de los neumáticos. Creía que tenía dos o tres coches en su vuelta rápida y los he dejado pasar; y ,al dejarlos pasar, se me enfriaron las ruedas. Y he perdido dos décimas en la curva 1; que quizá hubiesen ayudado para hacer el top 3", explicó Sainz, de 28 años, que ocupa el cuarto puesto en el Mundial, con veinte puntos, 24 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que este domingo arrancará desde la 'pole' en Albert Park.

"Pero, mirando lo positivo, la verdad es que he ido muy rápido durante todo el fin de semana, hasta ahora", comentó al canal de televisión Dazn, en Melbourne, el talentoso piloto madrileño, que el año pasado, al ganar en Silverstone (Inglaterra) el Gran Premio de Gran Bretaña logró su primer triunfo en la Fórmula Uno, en la que suma quince podios.

"Vamos progresando y el coche va mejor. Hemos probado muchas cosas y hemos cambiado bastantes, también. Y es una pena que esto no haya dado sus resultados en la 'cuali'. Pero la sensación es que mañana podemos ir más rápido", comentó el español de Ferrari, que este domingo arrancará desde la tercera fila, en la que lo acompañará el canadiense Lance Stroll, el nuevo compañero de Alonso en Aston Martin.

"Aunque no lo parezca, porque en puestos en parrilla no hemos avanzado tanto, creo que el coche va a ir bien. Espero que esto no sea un espejismo", apuntó Carlos este sábado en 'Down Under'.

"A ver si puedo salir fuerte y podemos luchar los dos (españoles) por otro podio", añadió Sainz después de acabar en quinta posición la calificación para la tercera de las 23 carreras de un Mundial que concluirá el próximo 26 de noviembre en Abu Dabi. EFE

