Inflación de marzo en Perú fue 1,19 % y acumulado anual de 8,67 %

Lima, 1 abr. La inflación de marzo en Perú registró un alza de 1,19 %, a nivel nacional, la tasa más alta en lo que va del año debido al incremento de precios en el sector de educación y alimentos, mientras que la variación anual subió a 8,67 %, según informó este sábado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En tal sentido, la tasa inflacionaria nacional del primer trimestre ascendió a 2,10 %, después de haber registrado en marzo un alza de precios de 4,76 % en Educación, de 2,32 % en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, y de 0,90 % en Restaurantes y Hoteles.

El INEI precisó que la inflación de marzo en Lima, la ciudad más grande del país, se incrementó a 1,25 %, con una variación acumulada de 1,78 % en el primer trimestre y anual de 8,40 %.

Los rubros que contrarrestaron el alza de precios en Lima fueron Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes con 0,50 %, Bienes y Servicios Diversos con 0,41 %, Prendas de Vestir y Calzado con 0,41 %, Recreación y Cultura con 0,27 %, y Salud con 0,26 %.

Asimismo, hubo dos rubros que mostraron caídas en sus precios en marzo, los cuales fueron Transporte con -0,12 % y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles con -0,08 %.

El principal sector que presionó la inflación de marzo fue el de Educación, dado que en ese mes se producen las matrículas y el inicio de clases en los colegios, universidades y centros de enseñanza técnica del sector privado.

Así, la mayor alza registrada en marzo en Lima fue en la enseñanza secundaria en 9,2 % por el incremento de la pensión de enseñanza no estatal de educación secundaria de 10,4 %, y la matrícula no estatal secundaria de 1,3 %.

También hubo subidas en los precios de la enseñanza preescolar y primaria (8,8 %), en la pensión de enseñanza no estatal de inicial (10,3 %), primaria (10,1 %); y el gasto en el proceso de matrícula no estatal inicial (2,2 %) y primaria (1,5 %).

Igualmente, se registraron incrementos en la pensión de enseñanza técnico productiva (2,3 %) , en el proceso de matrícula en instituto superior no estatal (4,5 %), universidad no estatal en pregrado (0,5 %), en la pensión de universidad no estatal pregrado (2,4 %) y de instituto superior no estatal (1,8 %).

Por otro lado, la caída de precios en Transporte, en un mes que sufrió intensas lluvias e inundaciones en la costa norte y central del país, se reflejó por la disminución del precio del pasaje aéreo nacional en -6,8 % e internacional en -3,7 %, además de los pasajes en ómnibus interprovincial (-3,3 %); combustibles para vehículos (-1,8 %) como petróleo diésel (-2,6 %), gasohol (-1,9 %) y gas licuado de petróleo vehicular (-0,2 %).

A nivel nacional, las únicas ciudades del país que mostraron precios a la baja en marzo fueron Puerto Maldonado (-5,67 %), Cusco (-0,83 %), Puno (-0,59 %), Abancay (-0,55 %) y Huancavelica (-0,29 %), ubicadas en regiones donde se intensificaron las protestas sociales antigubernamentales de inicios de año.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, estimó, hace una semana, que la inflación anual del 2023 será de 3 %, con la expectativa de que el precio de alimentos como el pollo y los huevos empiecen a bajar desde mayo.EFE

mmr/laa