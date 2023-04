Brad Binder reconoce que su remontada "ha sido una gran sorpresa"

Termas de Río Hondo (Argentina), 1 abr. El sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), vencedor de la carrera sprint del Gran Premio de Argentina de MotoGP, reconoció este sábado que para él y su equipo la remontada "ha sido una gran sorpresa".

"Ya en Portimao hice una gran salida, pero aquí, cuando vi que tras las primeras curvas estaba cuarto, tuve que sacudir la cabeza para saber que no estaba soñando y me he sentido muy cómodo con la moto y le doy las gracias a mi equipo, que han dado la vuelta a la moto y estoy muy contento de volver a ganar una carrera, que ya había pasado tiempo, reconoció Binder.

En cuanto a la última vuelta en la que le alcanzó el italiano Marco Bezzecchi, explicó: "Había visto 0.05 en la pizarra y a final de recta le escuché súper cerca, y sabía que tendría que cerrar todos los huecos, traté de hacer así todas las curvas para forzarle a que me hiciera un adelantamiento demasiado bueno y el plan ha salido bien".

Brad Binder alabó el paso adelante dado por KTM pues recordó: "en nuestro caso en el test empezamos a encontrar la posición correcta en los últimos días de Portimao. El primer día no podía pilotar la KTM de manera correcta porque al haberme caído en el test noté mucho dolor en las cervicales, pero el segundo y el tercero ya fui mejorando".

"Mi equipo me dio una moto mucho más estable que me permitía frenar más tarde y tener mejor agarre trasero y ese fue el gran paso que logró el equipo", ensalzó Binder, quien recalcó: "cuando llegamos el viernes aquí parecía que nos volvía a costar, pero el equipo hizo sus deberes ayer por la noche y a pesar de que las condiciones eran muy malas vi que tenía mejores sensaciones y me sentía mejor. Tengo ganas de ver cómo piloto en la distancia de una carrera normal". EFE

