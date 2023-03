El dibujante hispanojaponés Ken Niimura: "El manga tiene su propio lenguaje"

Tokio, 31 mar. El dibujante hispanojaponés Ken Niimura considera que el lenguaje característico del manga es el motivo de que este género haya traspasado las fronteras de Japón, de donde es originario, hasta popularizarse entre artistas y lectores de todo el mundo, según dijo en un evento en Tokio.

"Cuando vas a un evento en el extranjero te das cuenta de que los lectores de manga se parecen y el manga tiene su propio lenguaje", explicó el español de ascendencia japonesa durante una conferencia celebrada este jueves en el Instituto Cervantes de la capital nipona, donde también participó la dibujante tokiota conocida como est em.

Nacido en Madrid en 1981, Niimura está radicado entre España y Japón, además de haber residido en otros países, algo que ha influenciado en gran parte su obra donde se encuentran aclamados cómics como "I Kill Giants" (Soy una matagigantes, 2008) -adaptada al cine en 2019- o las más recientes "Umami" (2017) y "Never Open It" (No lo abras jamás, 2021).

"Venir a Japón me ha permitido conocer el idioma del manga", señaló el artista, quien reflexionó también sobre la traducción de su obra y cómo lectores de diferentes partes del mundo reaccionan a la misma.

Su interés por la cultura española y japonesa y por servir de puente entre ambas ha llevado a Niimura a adaptar al cómic clásicos literarios como "Urashima Taro", una leyenda japonesa sobre un pescador que le salva la vida a una tortuga en "No lo abras jamás".

El próximo abril, el hispanojaponés llevará a cabo el proceso contrario con una exposición en la Embajada de España en Tokio llamada "Oro. Lo mejor del Siglo de Oro" y donde se presentará al público japonés algunas de las obras literarias clásicas de este período.

"He descubierto que 'Don Quijote' o 'Lazarillo de Tormes' son muy divertidas y quería mostrar a más gente de qué hablan estas obras", continuó Niimura.

De una forma parecida, la autora est em también ha plasmado en sus obras sus diferentes viajes y su afición por la literatura clásica, por ejemplo a través de "Iine! Hikaru Genji-kun", inspirado en el clásico Genji Monogatari (Historia de Genji, siglo XI).

"Mi obra nace como parodia e interés por estas obras clásicas, creando una experiencia que te permite disfrutar también de la obra en sí", concluyó est em. EFE

