Eguibar: "Me da rabia quedarme a tan solo unos puntos de conseguir el título"

Lucía González

Madrid, 31 mar. A los 29 años, Lucas Eguibar (San Sebastián) confirmó que es una de las grandes figuras del deporte invernal al acabar el pasado domingo, tras un gran final de temporada, en segunda posición la Copa del Mundo de boardercross de snowboard, competición que ganó hace ocho temporadas y en la que cuenta cinco victorias, dos de ellas en Sierra Nevada.

El campeón vasco cuenta en su palmarés un oro y dos platas en el Campeonato del Mundo, así como con el citado Globo de Cristal (2015), además del título de subcampeón conseguido hace unos días en la competición de la regularidad. Tres veces olímpico -y dos Diplomas-, en los Juegos de Sochi 2014 (Rusia), PyeongChang 2018 (Corea del Sur) y los del año pasado en Pekín, la capital de China; Eguibar -con dos Diplomas olímpicos- buscará la ansiada medalla olímpica, el único trofeo importante que le falta, en los de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) de 2026, que aún ve, no obstante "muy lejos".

'Luki', que venía de una lesión de espalda importante, tuvo oportunidad de volver a ganar el Globo de Cristal hasta el último momento. El título se decidió en la última ronda de la última carrera en Mont-Sainte-Anne (Canadá), en la que terminó cuarto y el alemán Martin Noerl, después de quedar primero se proclamó campeón.

Tras este segundo puesto, el deportista hizo hincapié en la importancia de valorar el momento en el que está ahora y de dónde viene tras la lesión. Un avance que aseguró, en una entrevista que tuvo lugar este viernes en la Redacción Central de la Agencia EFE, que le hace "muy feliz".

P: ¿Cómo está, después de proclamarse subcampeón de la Copa del Mundo?

R: Estoy muy contento, como venía de la lesión de espalda, ya empezamos un poco indecisos, porque no sabíamos si iba a poder aguantar bien toda la temporada, y cómo íbamos a estar de nivel. Acabar así, con esta medalla, me hace súper feliz.

P: ¿Cómo vivió la última carrera, en la que tuvo posibilidades hasta el último momento?

R: La viví con muchos nervios y tensión, un poco de todo. Lo supe controlar muy bien. Disfruté muchísimo de ese día y lo recuerdo con detalle.

P: ¿Le ha dado rabia quedarse a las puertas de conseguir por segunda vez el Globo de Oro?

R: Sí, me ha dado rabia quedarme a tan sólo unos puntos de conseguir el título. Molesta. Pero lo importante es de dónde veníamos y dónde estamos. Estoy muy contento y con ganas de más.

P: ¿Cómo está su espalda? ¿Ya está cien por cien recuperada?

R: Creo que mi espalda nunca volverá a estar al cien por cien, como estaba antes. Pero estamos haciendo un muy buen trabajo. No volveré a ese 100% pero tengo otras cualidades que estamos sabiendo aprovechar.

P: ¿Cómo fue esa etapa, la de estar de baja por lesión?

R: Sentí mucha frustración, con esos dolores no podía continuar. Sentía mucho dolor. Fue frustrante, porque hiciese lo que hiciese me dolía, no podía entrenar ni competir apenas. No puedes hacer mucho más, estás lesionado y ya está.

P: Imagino que ya estará pensando en los Juegos Olímpicos de 2026 en Milán...

R: Pienso en los Juegos Olímpicos, pero los veo bastante lejos. Quiero ir temporada a temporada, como he ido este año. La siguiente también, ya pienso en la copa del mundo del siguiente año. Y los juegos ya vendrán, espero ir preparándome año a año y llegar en muy buena forma. Pero todavía queda.

P: Desde hace poco existe una nueva disciplina del boardercross, por equipos mixtos, que sustituye a las competiciones por parejas tanto masculinas, en las que usted también logró éxitos, como femeninas. Por el momento, no hay chicas con las que pueda competir. ¿Qué cree que falta para que haya una chica a ese nivel en España.

R: No hay chicas ahora, pero hay jóvenes en camino. Espero que sigan trabajando fuerte al igual que trabajé yo cuando era más joven, y como lo está haciendo Álvaro Romero en este momento. Espero que las chicas lleguen pronto. En esta modalidad cada país está sacando su equipo, y España tiene que estar ahí.

P: ¿Qué espera de la próxima temporada?

R: Este año fuimos poco a poco a ver donde estaba nuestro nivel por el tema de la lesión. Hemos podido ver que lo estamos haciendo muy bien. En los primeros entrenamientos vamos a ir pensando que si lo hacemos bien podemos optar a títulos.

P: En sus inicios decía que no quería ser un deportista que sólo ganase una vez, sino que quería mantenerse en la élite muchos años. Lo está consiguiendo. ¿Cree que podrá mantener ese nivel? ¿Siente presión?

R: No siento presión, es más lo que yo me pongo a mí mismo. Me gusta la competición y por eso sigo, y obviamente me gusta ganar. Intento no pensar en la presión, aunque a veces la siento.

Ahora cuando hemos estado en Sierra Nevada (donde ganó una carrera y fue segundo en la otra) siento que todo es mucho "Lucas, Lucas, Lucas", y en otras carreras cuando vamos a Suiza o Canadá nadie menciona a Lucas y de repente en Sierra nevada cuando estaba yendo al portillón eran cincuenta Lucas lo que escuchaba.

Siento la presión, pero incluso en Sierra Nevada lo gestioné bien y este año lo he llevado a un punto en el que he estado muy cómodo y me ha gustado.

P: Álvaro Romero acaba de proclamarse campeón del mundo junior. ¿Cómo lo ve?

R: Veo a Álvaro muy bien. Está donde tiene que estar y haciéndolo muy bien. De hecho hace dos semanas consiguió la plata en la Copa del Mundo y eso es un muy buen resultado. Hizo un carrerón y se supo adaptar a las condiciones en las que estaba y todos vimos lo bien que lo hizo. Creo que tiene mucho potencial y que trabajando bien puede ser uno de los deportistas que esté ahí arriba en el futuro. Un futuro no muy lejano, ha hecho un segundo puesto hace dos semanas y el año que viene puede repetirlo.

P: ¿Podría decirme tres palabras que le definan como deportista?

R: Intento ser trabajador, luchador y soñador. EFE

