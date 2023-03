Cierra de forma definitiva la estación donde murieron 39 migrantes en México

Ciudad de México, 31 mar. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, anunció este viernes que la estación de detención en la que murieron 39 migrantes en el norte del país cerrará de forma definitiva.

"Anunciar que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación de (Ciudad) Juárez, Chihuahua", dijo en una rueda de prensa junto a la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.

Los migrantes que ahí se encontraban, explicó, serán trasladados al centro integrador Leona Vicario, también situado en la ciudad fronteriza con Estados Unidos y que depende de la Secretaría de Trabajo, y no del Instituto Nacional de Migración (INM).

"No es una estación provisional, pero es un lugar donde les pueden ofrecer alimentos y servicio médico. Es un centro integrador para migrantes", ahondó Rodríguez.

Por su parte, Herrerías insistió en que las cinco personas detenidas se encuentran en prisión provisional y se enfrentarán a una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso el próximo martes, después de que fue aplazada este viernes.

Estas cinco personas detenidas son tres funcionarios del INM y dos agentes de la empresa de seguridad privada CAMSA, que operaba la estación migratoria, mientras que también se tiene identificado al migrante que presuntamente inició el fuego que acabó causando la muerte de 39 personas.

En tanto, la sexta orden de aprehensión (detención) emitida, que todavía no se ha cumplimentado, corresponde a otro agente de la empresa de seguridad privada.

No obstante, Herrería ha evadido dar más detalles sobre estas personas, alegando que todavía no han sido imputados, o sobre la posible responsabilidad de altos cargos del INM.

La noche del pasado lunes un incendio acabó con la vida de 39 personas, de las cuales seis eran hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos. En la estación había cerca de 70 migrantes.

De los 28 heridos, incidió Rodríguez, 24 permanecen hospitalizados y cuatro fueron dados de alta.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este viernes visitará Ciudad Juárez, aunque evadió responder si se reunirá con los lesionados.

“Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente, lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé (si voy a visitar a las víctimas), pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental", indicó en su rueda de prensa diaria.

Según reportaron medios locales, López Obrador fue recibido entre protestas de migrantes que reclamaron una ley migratoria conforme a los derechos humanos.

"Justicia", "muerte no, vida sí" o "queremos que nos traten con amor porque no somos delincuentes" fueron algunas de las consignas que le gritaron estas personas al mandatario, informó el periódico Milenio. EFE

