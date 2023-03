Araujo se entrena con sus compañeros antes del partido contra el Elche

Sant Joan Despí (España), 31 mar. El uruguayo Ronald Araujo, que sufrió una lesión en el aductor del muslo izquierdo en el último partido contra el Real Madrid, se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros del FC Barcelona en la última sesión antes del partido liguero que el equipo azulgrana disputará este sábado contra el Elche.

El central 'charrúa', que no viajó con su selección por esta dolencia, ha sido la principal novedad en el entrenamiento de este viernes celebrado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Para el partido que se disputará en el Martínez Valero, el técnico Xavi Hernández no podrá contar con los lesionados Pedro González 'Pedri', Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Ousmane Dembélé, que no saltaron al césped de la ciudad deportiva. Sí que se ejercitó junto a sus compañeros el brasileño Raphinha, que no viajará a Elche por sanción.

El entrenamiento ha contado con la participación de los futbolistas del filial Marc Casadó, Estanis Pedrola y los del juvenil Ander Astralaga, Aleix Garrido y Ángel Alarcón.