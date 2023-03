Trump predice “muerte y destrucción” si es acusado

(Bloomberg) -- Donald Trump advirtió que podría haber violencia si es acusado en Nueva York, en una escalada de ataques verbales contra los fiscales mientras se espera que un gran jurado de Manhattan la próxima semana reanude su investigación por posibles delitos.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump preguntó cómo un expresidente podría ser acusado de un delito dado que “la muerte y destrucción potenciales en tal acusación falsa podrían resultar catastróficos para nuestro país”.

En los últimos días, Trump ha estado haciendo un torrente de publicaciones en su plataforma de redes sociales criticando al fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, y a los demás fiscales estatales y federales que lo investigan en Washington, DC y Georgia.

El expresidente predijo el fin de semana pasado que sería arrestado el martes en la investigación de Nueva York relacionada con un pago a una estrella de cine para adultos Stormy Daniels, para comprar su silencio durante la campaña de 2016 sobre una supuesta aventura que él niega. También está siendo investigado por su papel en la insurrección del 6 de enero y su manejo de documentos clasificados.

El gran jurado de Nueva York entró en receso el viernes, un día después de que Bragg rechazara una demanda de los republicanos de la Cámara de Representantes para que testificara sobre su investigación. Se prevé que el panel se vuelva a reunirse a principios de la próxima semana.

El gran jurado fue suspendido abruptamente el miércoles, y cuando el panel regresó el jueves, escuchó evidencia sobre otros asuntos, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato porque no es público. No hubo explicación de la oficina de Bragg y el panel espera que el panel regrese a la corte tan pronto como el lunes, dijo la persona.

Por ley, los grandes jurados operan en secreto y divulgar públicamente su trabajo es un delito. El panel no se reúne los viernes.

Trump ha etiquetado a Bragg, que es negro, de racista y “un animal” y lo ha vinculado con el donante político demócrata George Soros, blanco frecuente de la derecha.

“¿Por qué y quién haría tal cosa? Solo un psicópata degenerado”, dijo Trump sobre Bragg.

Trump hizo su advertencia de “muerte y destrucción potencial” un día antes de su primer mitin importante de la campaña republicana de 2024 en Texas, un escenario acogedor lleno de simbolismo. La manifestación será en Waco, 30 años después de que la policía federal allanara la sede de una secta y avivara el sentimiento antigubernamental entre los extremistas de extrema derecha.

Nota Original:Trump Predicts ‘Death and Destruction’ If He’s Indicted (2)

--Con la colaboración de Greg Farrell.

