Ministro peruano niega querer denigrar a aymaras al compararlas con animales

Lima, 30 mar. El ministro de Educación de Perú, Oscar Becerra, afirmó este jueves en el Congreso que no quiso denigrar a un grupo de madres aymaras cuando las acusó de exponer a sus vástagos en una protesta y afirmar que "ni siquiera los animales" lo hacen.

Al acudir al Congreso, donde fue interpelado por su frase, reiteró que sus palabras fueron fruto de su preocupación por la exposición de los menores "a riesgos innecesarios" y sostuvo que nunca pretendió hacer "una comparación que denigre a las personas".

"Quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aymaras. Mis expresiones tenían por objetivo manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas, y la indignación que me produjo verlos expuestos al peligro", indicó Becerra al inicio de su defensa.

Becerra se refirió el lunes 6 de marzo a una marcha antigubernamental en Lima en la que la Policía lanzó gases lacrimógenos a un grupo de mujeres aymaras vestidas con trajes típicos de la región sureña de Puno, mientras algunas de ellas portaban a niños en sus espaldas.

"Ni siquiera los animales exponen a sus hijos (...) ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?", dijo entonces Becerra.

El ministro respondió este jueves a 42 preguntas planteadas por el Legislativo durante la interpelación propuesta por congresistas de las bancadas de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Perú Bicentenario, Podemos Perú y no agrupados, políticos mayormente de izquierda.

Sostuvo que el Ministerio está llevando a cabo estrategias y programas de difusión de la diversidad étnica cultural y lingüística.

"Respecto a la actuación de la Policía, no me corresponde una opinión por no ser un sector a mi cargo", señaló cuando fue preguntado por la represión de las fuerzas del orden en las marchas.

La congresista del partido marxista Perú Libre Margot Palacios afirmó, tras haber proyectado en el pleno el video con las declaraciones del ministro, que si este "no tiene cordura para expresarse" no puede "dirigir la educación del país".

También le recriminó que no criticara la actuación policial y sí a las mujeres que ejercían su derecho de la libre protesta.

"Pensamos que debería tener la valentía de pedir disculpas a las mujeres agredidas. No lo hizo. Las políticas de interculturalidad no están funcionando, seamos realistas (...) No protegió a las mujeres, las insultó", dijo su compañero de partido, Flavio Cruz.

DEFENSA DEL BLOQUE DE DERECHA

La mayoría de congresistas de partidos de derecha y conservadores que intervinieron defendieron a Becerra y su gestión.

"El ministro es interpelado por una venganza política por haberse atrevido a denunciar escandalosos gastos", dijo la parlamentaria del partido fujimorista Fuerza Popular Tania Ramírez en relación a los millones gastados en consultorías en el Ministerio de Educación.

La congresista del partido derechista Avanza País Norma Yarrow dijo que el ministro ya ha pedido disculpas y que "no se tiene que poner de rodillas para pedir perdón".

En ese sentido, la legisladora del ultraconservador Renovación Popular Milagros Jáuregui agradeció "como mujer andina" al ministro que haya dado voz a los niños, porque consideró que en dicha marcha se les puso en peligro.

Tras este largo debate, los grupos parlamentarios pueden en los próximos días buscar votos para presentar una moción de vacancia (destitución) contra Becerra. EFE

