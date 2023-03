Marta Ortega y Bea González dejan de jugar juntas

Madrid, 30 mar. La españolas Marta Ortega y Bea González, actualmente pareja número 3 del Circuito Mundial de Pádel, anunciaron el fin de su unión tras la disputa de los cuatro primeros torneos de la presente temporada.

Hasta el momento, Ortega y González sumaban dos octavos de final, una semifinal y un duelo por el título este curso.

Bea González, en un mensaje en su cuenta oficial en la red social Intagram, explicó: "Resumir en pocas palabras un año y medio juntas en esta segunda etapa es prácticamente imposible. Hemos tenido muy buenos resultados y nos hemos consolidado como pareja 3, algo que a día de hoy y tal como está el circuito no es nada fácil".

"Sin embargo, más allá de títulos y resultados, me quedo con el día a día junto a una jugadora que es referente de profesionalidad. He tenido el privilegio de compartir todo este tiempo con una número uno. Lo ha sido por ránking y lo seguirá siendo, por su actitud y su forma de afrontar este deporte", añade.

Asimismo, en su texto se acuerda del entrenador Maxi Grabiel por ayudarlas "día a día a ser mejores jugadoras y sobre todo mejores personas", y señala que "ahora toca emprender un nuevo camino para esta exigente temporada", desvelando que "en breve" anunciará con quien pasa a compartir pista.

Ortega escribió, también en Instagram: "Separamos nuestros caminos. No ha sido una decisión fácil porque son muchos los buenos momentos... y pocos los torneos jugados este año. Te deseo lo mejor Bei. He pensado mucho en qué poner aquí, pero creo que cuando das tu 100% y las cosas no salen... poco más se puede decir. Seguro que nuestros caminos volverán a cruzarse en algún momento".