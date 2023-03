Major League Baseball Leaders

AMERICAN LEAGUE

BATTING_Rutschman, Baltimore, 1.000; Meadows, Detroit, .750; Mateo, Baltimore, .667; Franco, Tampa Bay, .500; Frazier, Baltimore, .500; Judge, New York, .500; Turner, Boston, .500; Urías, Baltimore, .500; Yoshida, Boston, .500; Devers, Boston, .400; Verdugo, Boston, .400.

RUNS_Frazier, Baltimore, 3; Devers, Boston, 2; Mateo, Baltimore, 2; Mullins, Baltimore, 2; Torres, New York, 2; Turner, Boston, 2; Verdugo, Boston, 2; 13 tied at 1.

RBI_Rutschman, Baltimore, 4; Casas, Boston, 2; Torres, New York, 2; Arroyo, Boston, 2; Judge, New York, 2; Urías, Baltimore, 2; 12 tied at 1.

HITS_Rutschman, Baltimore, 5; Meadows, Detroit, 3; Devers, Boston, 2; Franco, Tampa Bay, 2; Frazier, Baltimore, 2; Judge, New York, 2; Mateo, Baltimore, 2; Santander, Baltimore, 2; Turner, Boston, 2; Urías, Baltimore, 2; Verdugo, Boston, 2; Yoshida, Boston, 2.

DOUBLES_Frazier, Baltimore, 2; Arroyo, Boston, 1; M.Cabrera, Detroit, 1; Devers, Boston, 1; Meadows, Detroit, 1; Mountcastle, Baltimore, 1; Santander, Baltimore, 1.

TRIPLES_Verdugo, Boston, 1.

HOME RUNS_Siri, Tampa Bay, 1; Torres, New York, 1; Franco, Tampa Bay, 1; Judge, New York, 1; Urías, Baltimore, 1; Rutschman, Baltimore, 1.

STOLEN BASES_Mateo, Baltimore, 2; Mullins, Baltimore, 2; Frazier, Baltimore, 1; Torres, New York, 1; Volpe, New York, 1.

PITCHING_Cole, New York, 1-0; McClanahan, Tampa Bay, 1-0; Gibson, Baltimore, 1-0.

ERA_Adam, Tampa Bay, 0.00; Akin, Baltimore, 0.00; Cole, New York, 0.00; Fairbanks, Tampa Bay, 0.00; Marinaccio, New York, 0.00; Martin, Boston, 0.00; McClanahan, Tampa Bay, 0.00; Poche, Tampa Bay, 0.00; Pérez, Baltimore, 0.00; Shreve, Detroit, 0.00; Winckowski, Boston, 0.00.

STRIKEOUTS_Cole, New York, 11; McClanahan, Tampa Bay, 6; Rodriguez, Detroit, 5; Kluber, Boston, 4; Gibson, Baltimore, 3; Marinaccio, New York, 3; Akin, Baltimore, 2; Bautista, Baltimore, 2; Kelly, Boston, 2; Peralta, New York, 2; Shreve, Detroit, 2.