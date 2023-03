JPMorgan acusado de vender joyas de US$10M de cajas de seguridad

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. se enfrenta a una demanda de una pareja que afirma que el banco vendió US$10 millones en joyas y otros objetos de valor que guardaron en cajas de seguridad.

Jorge y Stella Araneta dijeron que JPMorgan envió las facturas de las cajas a una dirección equivocada, lo que provocó que se atrasaran en su cuenta. Afirman que cuando pagaron la morosidad en su totalidad después de descubrirlo, JPMorgan se comprometió a regresar los bienes almacenados en las cajas. Pero el banco, en cambio, subastó el contenido.

La jueza de distrito de EE.UU. Naomi Reice Buchwald, desestimó el miércoles una de las solicitudes de la demanda de 2022 bajo la ley bancaria de Nueva York, pero el caso contra negligencia y otros cargos continúa.

JPMorgan declinó comentar sobre la decisión. En presentaciones judiciales, el banco ha dicho que persistía una morosidad y que envió advertencias a los Araneta antes de la subasta. JPMorgan decidió dejar de ofrecer nuevas cajas de seguridad a partir de diciembre de 2021.

La pareja, que reside en Filipinas, pero tiene un apartamento en Park Avenue en Manhattan, demandó al banco el año pasado. Afirman que habían arrendado cajas de seguridad en las sucursales de JPMorgan en la ciudad de Nueva York a partir de 2006 después de que el banco las comprara y las renovara anualmente, con pagos deducidos de sus cuentas corrientes y enviando facturas y estados de cuenta a direcciones en Manhattan y Miami.

En marzo de 2016, el banco envió avisos sobre la renovación de dos de las cajas, advirtiendo que se perforarían y se retiraría el contenido si no se recibían los pagos dentro de los siguientes 60 días, afirman los Aranetas. Según la demanda, esos avisos no fueron enviados a las direcciones de Nueva York o Miami sino a un apartado de correos en Baton Rouge, Louisiana, donde los Araneta dicen que nunca los recibieron.

En febrero de 2017, el banco perforó cuatro de las siete cajas de la pareja, extrajo el contenido y lo transfirió a un lugar seguro. La pareja argumenta que no fue hasta octubre de 2019 que se enteraron de que las cajas habían sido abiertas y actualizaron sus cuentas, luego de lo cual JPMorgan supuestamente les aseguró que sus objetos de valor serían devueltos.

Sin embargo, el banco vendió el contenido en una subasta menos de 10 meses después por un total de más de US$552.700, según la demanda. Los araneta afirman que eso es solo una fracción de lo que valía el contenido, que consiste principalmente en metales preciosos, joyas y monedas. Establecieron un valor de entre US$8 millones y US$10 millones.

El banco dijo en respuesta a la denuncia que Stella Araneta no había enviado el pago de algunas de las cajas durante varios años y que envió varias rondas de correspondencia a las direcciones que tenía registradas. Si bien admitió que se realizaron algunos pagos por las cajas en octubre de 2019, el banco dijo que envió más avisos en julio de 2020 advirtiendo que el contenido se vendería en una subasta ese mismo año si no se realizaba el pago completo.

JPMorgan también dice que Stella Araneta emitió varios cheques con la dirección de Luisiana.

