Gigantes tecnológicos impulsan repunte de acciones; bancos caen

(Bloomberg) -- El mercado bursátil se deshizo de las pérdidas, y los operadores se volcaron en algunas de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, consideradas por muchos en Wall Street como una especie de refugio en tiempos de estrés e incertidumbre económica.

Las ganancias de empresas como Apple Inc. y Microsoft Corp. dejaron al Nasdaq 100 cerca del umbral de un mercado alcista después de un alza de casi el 20% desde su mínimo de diciembre. Después de que la turbulencia bancaria ha sacudido los mercados de todo el mundo y se ha sumado a los temores de recesión, la cohorte de incondicionales tecnológicos, repleta de efectivo, ha obtenido los mejores resultados este mes. Mientras tanto, los bancos permanecen bajo presión incluso después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijera que EE.UU., estaría listo para cualquier acción de depósito adicional necesaria.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,3% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 1,3%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,2%

El índice MSCI World subió 0,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,1%

El euro cayó 0,1% a US$1,0841

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,2290

El yen japonés subió 0,7% a 130,54 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió 3,5% a US$28.360,29

El ether subió 4,8% a US$1.821,05

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó seis puntos básicos al 3,38%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó 13 puntos básicos al 2,20%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó nueve puntos básicos al 3,36%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 2,3% a US$69,25 el barril

Los futuros del oro subieron 2,6% a US$2.018,70 la onza

Nota Original:Tech Giants Drive Stock Rebound While Banks Drop: Markets Wrap

--Con la colaboración de John Viljoen, Angel Adegbesan, Isabelle Lee, Carly Wanna y Vildana Hajric.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.