Ganancias son el siguiente riesgo para acciones: Morgan Stanley

(Bloomberg) -- Michael Wilson de Morgan Stanley —una de las voces bajistas más prominentes sobre las acciones de Estados Unidos— dice que la agitación en el sector bancario ha dejado la guía de ganancias demasiado alta, lo que ha puesto a los mercados bursátiles optimistas en riesgo de fuertes caídas.

“Dados los eventos de las últimas semanas, creemos que la orientación parece cada vez menos realista, y los mercados de valores corren un mayor riesgo de descontar estimaciones mucho más bajas antes de cualquier cambio en los datos concretos”, escribió Wilson el lunes en una nota.

El estratega, que ocupó el primer lugar en la encuesta de inversionistas institucionales del año pasado después de haber predicho correctamente la venta masiva de acciones, dijo que eso se debe en parte a la divergencia en la acción del mercado de acciones y bonos observada este mes. Mientras que la volatilidad de los bonos se disparó debido a que los inversionistas descontaban una posible recesión tras el colapso de una lista de prestamistas regionales de Estados Unidos, las acciones han recuperado pérdidas gracias a las apuestas de intervención de los encargados de la política monetaria. El S&P 500 va rumbo a registrar avances ganar por segundo trimestre consecutivo.

El enfoque ahora se centra en la temporada de resultados del primer trimestre, que comienza a mediados de abril. La caída en las estimaciones ganancia en lo que va del año ha igualado las caídas observadas en los dos trimestres anteriores, lo que sugiere que las ganancias aún no han tocado fondo, dijo Wilson. Dadas las expectativas de una fuerte recuperación de las ganancia en el segundo semestre, la amenaza a los márgenes de la inflación elevada todavía está “infravalorada”, agregó.

Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. también dijeron que el primer trimestre probablemente marcó “el punto más alto” para las acciones este año y que no esperan una “mejora fundamental en el riesgo-recompensa de las acciones” hasta que la Reserva Federal señale recortes de tasas. Además, después de que tanto los bonos como las acciones se movieran en la misma dirección el año pasado, lo que es un hecho inusual, el aumento de las probabilidades de recesión este año probablemente invertirá esa relación nuevamente, dicho el equipo dirigido por Mislav Matejka.

Nota Original:Morgan Stanley’s Wilson Says Earnings Are Next Risk to Equities

--Con la colaboración de Farah Elbahrawy.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.