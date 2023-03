Gales quiere una relación económica "lo más estrecha posible" con la UE

Roberto Cubero

Vitoria (España), 30 mar. El ministro principal de Gales, Mark Drakeford, defiende una relación económica de su país, que forma parte del Reino Unido, "lo más estrecha posible con la Unión Europea" (UE) porque es su socio más cercano y su mercado más importante.

En una entrevista con EFE en Vitoria (norte español), Drakeford repasa el impacto del Brexit en Gales, de tres millones de habitantes.

Pregunta (P): Gales votó a favor del Brexit con un 52 % en el referéndum británico de 2016, cuyo resultado fue salir de la UE. ¿Cree que hoy votaría en contra?

Respuesta (R): Es difícil responder. El gobierno galés siempre ha creído que nuestro futuro estaría mucho mejor en Europa. Creo que los jóvenes de Gales siempre han creído esto, que estarían mejor en Europa, pero hay personas que, estoy seguro, si hubiera otro referéndum mañana, no cambiarían de opinión.

Tampoco el gobierno galés, seguimos creyendo que nuestro futuro estaría mejor dentro de la UE. Ahora no nos permiten estar dentro de Europa, pero trabajamos para mantener nuestras relaciones con nuestros vecinos europeos.

P: ¿Qué ha supuesto para Gales el Brexit? Han perdido fondos europeos y pagan más impuestos comerciales.

R: El Brexit en general ha planteado más dificultades y menos oportunidades para Gales. Hay nuevos obstáculos para el comercio, nuestros jóvenes no pueden entrar en programas como Erasmus plus (de movilidad de estudiantes) y nuestras universidades tampoco forman parte de los programas Horizon de la UE.

P: Acaba de firmarse el protocolo entre el Reino Unido y Bruselas sobre la situación de Irlanda del Norte ¿Qué opina y en qué afecta a Gales?

R: Me parece muy bueno, es un nuevo inicio para la solución de problemas que no se habían resuelto satisfactoriamente. Debe de ser un primer paso, no el único, para mejorar esas relaciones con Europa.

Gales se ve afectado directamente porque nuestros puertos son la ruta principal a través de los cuales pasa el comercio desde la República de Irlanda a Gales y a países de la UE, así que tenemos un interés directo en que las relaciones entre la isla de Irlanda y Gran Bretaña sean las mejores posibles.

¿OTRO REFERÉNDUM?

P: Ya no se habla de la posibilidad de un segundo referéndum sobre el Brexit. ¿Está descartado?

R: Por el momento sí. No hay ninguna perspectiva realista de que sea posible, no vamos a volver a ser miembros plenos de la UE de momento. Creo que deberíamos acercarnos a una relación económica lo más estrecha posible con la UE, es nuestro socio más cercano, nuestro mercado más importante.

Hay programas que están abiertos a países que no están dentro de la UE en los que podríamos volver a entrar: Erasmus plus, Interreg (de desarrollo regional), Euroatom (de investigación) y una serie de foros, como los de seguridad médica y alimentaria. Con ellos podríamos reparar parte del daño que se hizo con el Brexit.

P: ¿Cómo son sus relaciones con el primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak?

R: Con Boris Johnson y Liz Truss (los anteriores) no eran buenas. Creo que Sunak tiene un carácter diferente, mucho más respetuoso con la delegación de competencias, podemos tener una mejor relación con él. Pertenecemos a partidos diferentes, pero creo que vamos a tener una relación respetuosa y productiva.

P: ¿Sigue pensando que habrá elecciones anticipadas, quizás este mismo año, en el Reino Unido, por las dificultades de su gobierno?

R: Creo que dentro de doce meses habrá elecciones, incluso este año, pero más probablemente en la primera parte del año próximo.

P: Hay voces en Escocia que insisten en la independencia. ¿Qué opinión hay en Gales acerca de una posible independencia?

R: En Gales nunca hemos tenido el mismo nivel de interés por la independencia que el que hemos visto los últimos años en Escocia. La gran mayoría de la ciudadanía de Gales cree en la devolución de las competencias (la descentralización) en un Reino Unido exitoso.

Esto nos ofrece ventajas: nosotros tenemos el control de los asuntos domésticos, pero nos beneficiamos de formar parte del Reino Unido. EFE

