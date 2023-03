Fuente AP: Ligas menores logran acuerdo laboral por 5 años

ARCHIVO - En esta foto del 9 de abril de 2015, Alex Meyer, de los Red Wings de Rochester, se apresta a realizar un lanzamiento en un juego ante los Bisons de Buffalo (AP Foto/Bill Wippert, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Los peloteros de las ligas menores llegaron el miércoles a un acuerdo colectivo histórico e inicial con la oficina de las mayores, mediante lo que se elevará a más del doble el salario, dijo una persona cercana a las negociaciones.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque los detalles no se han anunciado oficialmente.

Como parte del convenio por cinco años, las Grandes Ligas accedieron a no reducir las filiales de las menores respecto de las 120 que hay en la actualidad.

Las partes llegaron al acuerdo dos días antes de que comience la campaña de las menores y apenas horas antes de que un juez federal aprobara un arreglo por 185 millones de dólares alcanzado con las Grandes Ligas en mayo pasado, en una demanda que se interpuso en 2014, alegando infracciones de las leyes federales de salario mínimo.

Los dirigentes sindicales recomendaron la aprobación, y unos 5.500 peloteros de las menores votarían este jueves. Los clubes de las mayores deben también votar el convenio, y lo harían la próxima semana.

Los salarios mínimos se elevarían de 4.800 a 19.800 dólares en el nivel de novatos; de 11.000 a 26.200 en Clase A baja; de 11.000 a 27.300 en Clase A alta; de 13.800 a 27.300 en Doble A, y de 17.500 a 45.800 en Triple A.

Y por primera vez se pagará a los peloteros durante el receso entre campañas.