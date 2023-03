Economistas suben apuestas de recesión en EEUU por tasas, bancos

(Bloomberg) -- Las probabilidades de que EE.UU. vuelva a caer en una recesión son más altas ahora que hace un mes después de aumentos constantes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y los crecientes riesgos de condiciones crediticias más restrictivas a raíz de varias quiebras bancarias.

La probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses es del 65%, frente al 60% de probabilidades prevista en febrero, según la última encuesta mensual de Bloomberg a economistas. La encuesta se realizó entre el 20 y el 27 de marzo, luego de varios cierres de bancos, entre ellos Silicon Valley Bank, y los 48 economistas entrevistados respondieron sobre las probabilidades de una recesión.

Después de que la Fed elevara las tasas la semana pasada en un cuarto de punto porcentual al nivel más alto desde 2007, los economistas están preocupados no solo por el impacto en la demanda, sino también en el sistema bancario. El colapso de SVB fue precipitado por tasas de interés más altas que redujeron el valor de las tenencias de bonos del Tesoro de la empresa.

Las instituciones financieras corren el riesgo de que se les impongan más resguardos en su enfoque crediticio, lo que restringiría el acceso al capital que necesitan las empresas para expandirse y los consumidores para comprar casas, automóviles y otros artículos costosos.

Los economistas que participaron en la encuesta mensual de Bloomberg mantuvieron sus expectativas de otro aumento de 25 puntos básicos en la tasa de referencia de la Fed a un rango de 5% a 5,25% en la reunión de mayo. Prevén que la tasa de fondos federales se mantendrá allí durante el resto del año mientras el banco central intenta controlar la inflación.

Al mismo tiempo, los economistas también elevaron sus proyecciones para el indicador de inflación preferido de la Fed —el índice de precios de gasto de consumo personal— para cada trimestre hasta el tercer trimestre de 2024.

Ahora se prevé que la métrica promediará un 3,9% en 2023 sobre una base anual, por encima de la proyección del mes pasado de un 3,4% y casi el doble del objetivo de la Reserva Federal. Los encuestados también aumentaron sus expectativas para el índice de precios al consumidor para este año y el siguiente.

Los funcionarios de la Fed han redoblado sus afirmaciones de que el resistente mercado laboral sería una de las razones por las que la inflación se ha mantenido persistente y que los fuertes aumentos salariales se suman a las presiones de los precios de los combustibles. Los economistas pronostican ahora una desaceleración retrasada en el mercado laboral y prevén que la tasa de desempleo alcanzará un del 3,9% en 2023, en comparación con 4% previsto el mes pasado.

Esperan que alcance un nivel máximo del 4,7% en el segundo trimestre del próximo año.

Mientras tanto, las estimaciones medianas del producto interno bruto promedian un 1%, tanto en 2023 como en 2024. Se prevé que el gasto del consumidor, que representa alrededor de dos tercios del PIB, aumente un 1,4% este año, a pesar de una fuerte desaceleración en los próximos trimestres.

