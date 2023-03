Disney comienza recortes con objetivo de eliminar 7.000 puestos

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. comenzó con los primeros de lo que se espera sean 7.000 recortes de empleos, una parte clave de un plan de ahorro de costos de US$5.500 millones que la compañía anunció en febrero.

El primer grupo de empleados será notificado en los próximos cuatro días, dijo el director ejecutivo, Bob Iger, a través de un memorando enviado el lunes al personal. En abril ocurrirá una segunda ronda más grande, que afectará a varios miles de trabajadores. El último grupo de trabajadores afectados recibirá un aviso antes del verano.

Iger, quien en noviembre se reincorporó a la compañía que dirigió durante 15 años, presentó el plan para mejorar el desempeño financiero de la compañía de entretenimiento más grande del mundo. Entre sus desafíos, se encuentra obtener ganancias de los negocios de streaming, que perdieron más de US$1.000 millones en el trimestre que finalizó en diciembre.

Bajo el liderazgo de Iger, Disney está acabando con una estructura organizacional que coloca a los ejecutivos de distribución sobre los negocios de televisión y cine de la compañía. Lo que dará más poder a líderes creativos como Dana Walden, que dirige el negocio de la televisión, y Alan Bergmann, que dirige los estudios de cine.

Se prevé que los recortes recaigan en todas las partes de la empresa, incluidos los parques temáticos y la red de contenido deportivo ESPN. Hasta el 1 de octubre, Disney empleaba a unas 220.000 personas en todo el mundo. Aproximadamente el 25% son empleados de medio tiempo o de temporada.

“Para nuestros empleados que no se ven afectados, quiero reconocer que sin duda habrá desafíos por delante a medida que continuamos construyendo las estructuras y funciones que nos permitirán tener éxito en el futuro”, dijo Iger en el memorando.

El director ejecutivo dijo en febrero que unos US$3.000 millones de los ahorros de costos previstos provendrían de su presupuesto para películas y programas de televisión, y el resto de las reducciones en los costos operativos. Alrededor de US$1.000 millones del plan de ahorro ya estaban en marcha, dijo en ese momento.

