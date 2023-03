Credit Suisse busca tranquilizar a clientes suizos sobre preocupaciones UBS

(Bloomberg) -- Los principales ejecutivos de Credit Suisse Group AG en Suiza trataron de tranquilizar a los clientes locales sobre las preocupaciones derivadas de la adquisición por parte de UBS Group AG y resaltaron la importancia que tiene el negocio nacional para el nuevo banco combinado.

El banco suizo realizó un webcast de 45 minutos a las 8:00 a.m. hora local el martes, organizado por Andre Helfenstein, director ejecutivo de la empresa suiza, y Roger Suter, director de banca privada de Suiza. Los ejecutivos se disculparon con los clientes que tuvieron dificultades para unirse al webcast debido a limitaciones de capacidad.

“El llamado es a que mantengan sus cuentas con nosotros. Nos conocen y conocen nuestro servicio”, dijo Helfenstein, mientras abordaba las preocupaciones sobre otros bancos que buscan llevarse a los clientes. “La competencia nunca duerme, lo cual es bueno”.

Anteriormente este mes, UBS acordó comprar Credit Suisse por 3.000 millones de francos (US$3.300 millones) en un acuerdo negociado por el Gobierno suizo, después de que la confianza en el banco colapsara tras años de escándalos y errores de gestión. La entidad combinada tendrá una presencia dominante en el mercado nacional, a pesar de los llamados a una escisión del banco suizo para preservar la competencia.

“Solo podemos seguir siendo atractivos para los clientes si se percibe que ofrecemos una relación calidad-precio genuina”, dijo Suter. “Vemos mucha competencia y eso no va a desaparecer con la fusión de UBS y Credit Suisse”, agregó.

El Parlamento suizo celebrará una sesión extraordinaria en las próximas semanas para discutir temas que incluyen el peso de mercado de la nueva entidad. Los Demócratas Libres proempresa han pedido que la unidad suiza cotice públicamente, aunque el presidente de UBS, Colm Kelleher, ha indicado que su banco tiene la intención de quedarse con el negocio.

Mark Schneider, director ejecutivo del gigante alimentario con sede en Suiza Nestlé SA, dijo en una entrevista con Telezueri que si bien el acuerdo restauró la estabilidad, la compañía ahora buscaría reorganizar sus relaciones bancarias, incluidas aquellas con prestamistas internacionales. Empresas locales, incluidas Clariant AG, fabricante de productos químicos especializados, y Stadler Rail AG, fabricante de trenes, han criticado los efectos negativos sobre la competencia.

“Debemos ser conscientes de que el negocio suizo tiene una gran importancia estratégica no solo para Credit Suisse sino también para UBS y, por lo tanto, procederemos con la fusión con mucho cuidado”, dijo Helfenstein.

Por separado, el director ejecutivo de UBS, Ralph Hamers, escribió al personal el lunes para resumir la evolución desde la adquisición histórica de Credit Suisse el fin de semana anterior. Describió los beneficios del acuerdo, incluidas las perspectivas de crecimiento acelerado en las regiones América y Asia Pacífico, así como la naturaleza complementaria de los negocios de gestión de activos y patrimonio.

En Suiza, Hamers dijo que la “combinación de nuestras dos firmas agregará fuerza en todas las disciplinas”, a pesar de que se mantiene una “competencia saludable”, según el memorando visto por Bloomberg y confirmado por UBS.

Nota Original:Credit Suisse Seeks to Soothe Swiss Clients on UBS Worries (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.