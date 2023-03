Bowles dice que los Bucs no buscan que sucesor de Tom Brady sea Supermán

Redacción Deportes, 29 mar. Todd Bowles, entrenador de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, dijo este jueves que su equipo no busca que el sucesor del 'quarterback' Tom Brady para la temporada 2023 sea 'Supermán'.

"No estamos buscando a un tipo que venga aquí y sea Supermán. Todos asumen que va a ser malo el resultado simplemente porque él ya no está, pero el que esté en la ofensiva no cargará solo el peso del equipo", afirmó Bowles.

En febrero pasado Brady, de 45 años, anunció su retiro luego de 23 años en la NFL, de los cuales pasó 20 con los New England Patriots, con los que obtuvo seis anillos de Super Bowl, y tres más con Tampa Bay, equipo con el que ganó su séptimo campeonato.

Ante la baja del considerado mejor jugador en la historia de la NFL y futuro miembro del Salón de la Fama, los Buccaneers contrataron para la temporada 2023 a Baker Mayfield, 'quarterback' que llegó a la liga seleccionado en la primera ronda del Draft 2018 por los Cleveland Browns.

Luego de pasar por los Carolina Panthers y Los Angeles Rams, los Bucs confiaron en que el exestrella de los Oklahoma Sooners del fútbol colegial al fin explotará en la NFL.

Además de Mayfield, Tampa Bay cuenta con el chico de 25 años Kyle Trask, quien fue suplente de Brady desde la campaña 2021 en la que arribó a la liga tomado en la segunda ronda del Draft de aquel año.

Bowles, quien el domingo pasado reconoció que Tom Brady es insustituible, quitó presión a sus mariscales de campo este jueves al subrayar que no cargarán solos con el peso de la ofensiva, la cual dijo se repartirá con los otros 10 hombres sobre el terreno.

"No necesitamos 'al tipo', necesitamos que él confíe en los 10 muchachos que le rodean y ahí contamos con grandes jugadores; tenemos a Mike Evans, Chris Godwin, Rachaad White, Tristan Wirfs, Ryan Jensen, Cade Otton; tenemos todas las piezas, sólo necesitamos que quien esté al frente salga y conduzca el auto", puntualizó el 'coach'.

Los Tampa Bay Buccaneers desean mantener el impulso que obtuvieron desde que Brady llegó en la temporada 2020, que acabó con la obtención del Super Bowl LV, y que se mantuvo con clasificaciones consecutivas a los 'playoffs' en 2021 y 2022. EFE

as/rcg/car