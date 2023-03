Banco de Inglaterra sube tasas; estima que país evitará recesión

(Bloomberg) -- El Banco de Inglaterra siguió adelante con otro aumento de la tasa de interés a pesar de la agitación en el sector bancario y predijo que la economía del Reino Unido evitará una recesión por ahora y que la inflación sigue siendo un riesgo.

Como se esperaba, el banco central elevó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto a 4,25%, el nivel más alto desde 2008, y dejó la puerta abierta a nuevos aumentos si la inflación persiste. Los encargados de la política monetaria votaron 7-2 a favor del alza y ninguno de los miembros del equipo del banco central inglés se unió a la disidencia.

El gobernador de la autoridad monetaria, Andrew Bailey, y sus colegas están tratando de controlar el aumento de los precios en un momento en que la agitación en los mercados financieros amenaza con cambiar las perspectivas de la economía. El banco central descartó las preocupaciones sobre el sistema bancario después del rescate de dos importantes instituciones en el extranjero, lo que sugiere que los encargados de la política monetaria consideran que la inflación es la principal prioridad.

“Si hubiera evidencia de presiones más persistentes, entonces se requeriría un mayor endurecimiento de la política monetaria”, afirman las actas de la reunión publicadas el jueves, una guía que está en sintonía con lo que dijo el banco en febrero.

Los comentarios moderan la idea de que el Banco de Inglaterra está listo para detener su ciclo de ajuste monetario más rápido en tres décadas. La semana pasada, los inversionistas habían comenzado a apostar por una pausa en las alzas de tasas, pero rápidamente revirtieron esas posiciones después de un aumento inesperado en los datos de inflación publicados el miércoles.

La libra se fortaleció y los inversionistas descontaron con más certeza al menos un alza de tasas más este año. La moneda del Reino Unido subió un 0,3% a US$1,2309 en comparación con alrededor de US$1,2305 antes de la decisión.

Las actas de la reunión no proporcionaron nuevos comentarios sobre la agitación que envolvió a Credit Suisse Group AG y Silicon Valley Bank. El Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra dijo a los funcionarios que el sistema bancario del Reino Unido sigue estando bien capitalizado y es “resistente” para absorber los impactos.

Eso fortaleció la sensación de que el banco central operará su política monetaria independientemente de las medidas para solucionar los problemas del sistema bancario. Bailey podría abordar el asunto la próxima semana en un discurso programado para el lunes y una aparición en el Parlamento el martes.

Para la mayoría de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria, la inflación fue un 0,6% más alta de lo anticipado el mes pasado y el mercado laboral se mantuvo lo suficientemente ajustado como para avivar las preocupaciones sobre una espiral de salarios y precios. También señalaron que la economía fue mucho más fuerte de lo anticipado el mes pasado, tanto que los banqueros centrales ya no esperan una contracción en el segundo trimestre como habían pronosticado en febrero.

“La perspectiva más sólida de la demanda nacional y mundial también estaba siendo impulsada por factores que van más allá de la senda más débil de los precios de la energía”, según las minutas de la reunión.

