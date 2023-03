Bailey sugiere Inglaterra no subirá tasas a máximo previo crisis

(Bloomberg) -- El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que las tasas de interés probablemente permanecerán por debajo de los máximos vistos antes de la crisis financiera, su indicio más reciente de que el banco central del Reino Unido podría estar cerca del final de su serie de alzas más acelerada en tres décadas.

También dijo que las decisiones sobre las tasas no se verán afectadas por la crisis que golpea al sistema bancario mundial y expresó su confianza en que el Reino Unido capeará la tormenta en los mercados financieros.

El estado subyacente de la economía británica sugiere que “las tasas de interés no necesariamente tendrán que volver por completo a los niveles más altos que alguna vez registraron y permanecer en ellos”, dijo Bailey el lunes en un discurso en la London School of Economics.

Este optimismo llegó junto con su indicación más fuerte hasta el momento de que las dos funciones principales del banco central, la política monetaria y la estabilidad financiera, operarán por separado. Los inversionistas han contenido las apuestas sobre nuevas alzas de tasas, especulando que los problemas en el sistema bancario llevarán al Banco de Inglaterra a cancelar nuevos aumentos de tasas.

Los comentarios de Bailey se basan en observaciones que hizo después de que el banco central elevara su tasa de interés clave en un cuarto de punto la semana pasada al 4,25%, la más alta desde 2008, a pesar del rescate de la unidad británica de SVB Financial Group.

Bailey dijo que el sistema bancario del Reino Unido es lo suficientemente “resistente” para soportar más impactos y que las autoridades tienen las herramientas adecuadas para apoyar a las instituciones en dificultades. Eso significa que los reguladores del banco central pueden solucionar los problemas cuando ocurran, mientras que el Comité de Política Monetaria trabajará para reducir la inflación de dos dígitos a la meta del 2%.

“Tenemos un fuerte régimen de política macroprudencial en este país”, dijo Bailey. “Ya que el Comité de Política Financiera se encarga de asegurar la estabilidad financiera, el Comité de Política Monetaria puede concentrarse en su propio trabajo de devolver la inflación a la meta”.

Dijo que “la clave del Comité de Política Monetaria es que tiene las herramientas para hacer su trabajo, que esas herramientas no están limitadas por otros factores”.

En respuesta a las preguntas, Bailey dijo: “En realidad, no hay tensión entre el Comité de Política Monetaria y el Comité de Política Financiera”.

Sobre el camino futuro de las tasas de interés, Bailey dijo que ahora es más cauteloso acerca de dar orientación sobre hacia dónde se dirigen los costos de endeudamiento después de la magnitud de los choques que impactan al Reino Unido.

Antes de la pandemia, los bancos centrales dijeron que la tasa de interés neutral a largo plazo había caído permanentemente en un importante cambio de régimen posterior a la crisis financiera. Los economistas habían supuesto que, por lo tanto, las tasas de interés se mantendrían bajas en relación con los niveles anteriores a la crisis financiera. Sin embargo, el reciente aumento de la inflación ha cuestionado esos supuestos a medida que los bancos centrales abordan agresivamente la inflación más alta en décadas.

Sobre la economía, Bailey reiteró comentarios casi textuales que hizo la semana pasada en entrevistas con la BBC luego de la decisión de tasas. El banco central, dijo, decidirá las tasas en función de la evidencia que surja, y que pueden ser necesarios más aumentos si hay señales de que la inflación persistirá más de lo previsto.

Bailey acogió los esfuerzos del Gobierno para traer de vuelta a más trabajadores a la fuerza laboral, lo que aborda uno de los aspectos principales que hacen que los salarios y los precios suban.

Dijo que el crecimiento de la economía ha sido un poco más fuerte de lo que anticipaba el banco central, pero los salarios están aumentando un poco menos de lo previsto.

