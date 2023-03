ADVISORY BRITAIN-ROYALS/GERMANY KING CITY HALL-HARBOUR

King Charles visits Hamburg's city hall and harbour

Start: 31 Mar 2023 11:10 GMT

End: 31 Mar 2023 12:00 GMT

HAMBURG - Britain's King Charles signs Hamburg's guest book at city hall before visiting Hamburg harbour's Dockland pier.

SCHEDULE:

1120 GMT Britain's King Charles signs Hamburg's guest book at city hall.

1200 GMT Britain's King Charles visits Hamburg harbour's Dockland pier.

Restrictions:

BROADCAST: No Use German-speaking countries, No Archive, No Resales

DIGITAL: No Use German-speaking countries

Source: BERLINER MODELL

Aspect Ratio: 16:9

Location: Germany

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com