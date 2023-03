Rusia anuncia visita de delegación del OIEA a la nuclear de Zaporiyia

Moscú, 29 mar. Una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) encabezada por su director general, Rafael Grossi, llegará hoy a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control ruso desde hace más de un año, según el operador de las centrales nucleares rusas, Rosenergoatom.

"Llegarán a las 10.00 hora de Moscú (7.00 GMT) y se irán, a más tardar, a las 17.00 (14.00 GMT)", declaró a la agencia rusa Iterfax el asesor del jefe de Rosenergoatom, Renat Karchaa.

El funcionario ruso cuestionó la brevedad de la visita y señaló que durante este tiempo no se puede obtener ninguna información en especial.

Karchaa señaló que las actuales condiciones no se diferencian en mucho de las que existían durante la pasada visita de Grossi, en septiembre de 2022.

"No considero que la visita (de Grossi) signifique ningún cambio radical, al igual que no lo consideraba la vez anterior", indicó, al señalar que la llegada de esta delegación no tiene otro objetivo que mantener viva la atención de la comunidad internacional respecto a la planta nuclear.

"Y ellos, claro, quisieran legitimar sus informaciones sobre el incremento de nuestra presencia militar. Ese es su objetivo, según mis pronósticos. Lo van a intentar. Pero claro, no verán esto", añadió.

Según el representante de Rosenergoatom, en la central nuclear nunca ha habido ni hay armas ofensivas, solo equipamiento con laboratorios destinado a controlar la situación.

"Sin embargo, no descarto posteriormente interpretaciones libres y un agravamiento de la situación en torno a la central de Zaporiyia", opinó.

Karchaa adelantó que las autoridades rusas mostrarán a los expertos del OIEA el trabajo para resarcir los daños de los bombardeos del Ejército ucraniano, el funcionamiento de los generadores diésel y otras instalaciones que abastecieron la ciudad de calefacción en invierno.

"Los militares en la nuclear cumplen dos funciones. Proteger el perímetro de la planta. Y las tropas de protección radioquímica, emplazadas con el objetivo de tomar medidas urgentes en caso de que tenga lugar un incidente nuclear", subrayó.

Los representantes del OIEA también podrán ver el depósito de residuos nucleares, anteriormente uno de los puntos vulnerables de la planta ya que no contaba con seguridad ni protección.

"Resolvimos todo esto. Erigimos una cúpula", dijo Karchaa.

El funcionario ruso indicó que tres expertos de la delegación de 18 funcionarios del OIEA se quedarán durante dos meses en la planta, la mayor de su tipo en Europa.EFE

