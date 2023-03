MERCADOS GLOBALES-Las acciones suben, ya que el apoyo bancario anima a los inversores

(.)

Por Herbert Lash y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 29 mar (Reuters) - Las acciones mundiales subían el miércoles al animarse el mercado con una mayor estabilidad en el sector bancario, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro invertía el rumbo y bajaba, pese a que entre los inversores en renta fija persiste la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

* La venta de activos de Silicon Valley Bank (SVB), el prestamista regional que se hundió a principios de mes, ha contribuido a apuntalar el apetito por el riesgo de los inversores. Ciertas medidas de tensión en los mercados han disminuido, impulsando a la renta variable, las criptomonedas y las materias primas en las dos últimas semanas.

* El índice de acciones mundiales de MSCI ganaba un 0,9% y el paneuropeo STOXX 600 cerró con un avance del 1,3%.

* Los principales índices de Wall Street subían entre un 0,6% y un 1,1%, con los 11 sectores del S&P 500 en verde. Los papeles de pequeña capitalización y los de semiconductores avanzaban, mientras que las acciones de valor subían más que las de crecimiento.

* "No creo que haya una crisis bancaria. Tenemos algunos bancos concretos en crisis", dijo Burns McKinney, gestor de carteras de NFJ Investment Group LLC en Dallas. "No había riesgo de crédito, sino de tasas de interés. No es algo sistémico".

* Las acciones europeas subieron en parte gracias al alza de los papeles bancarios después de que UBS dijo que volverá a contratar a Sergio Ermotti para dirigir la empresa tras su adquisición de Credit Suisse.

* El contexto económico es más saludable que hace seis meses y, pese a algunos paralelismos con la crisis financiera de 2008, los problemas actuales del sector bancario parecen más contenidos por ahora. No obstante, dada la incertidumbre sobre las perspectivas de las tasas de interés mundiales, el ambiente es de nerviosismo.

* "El sentimiento es inestable en estos momentos y el mercado será propenso a las oscilaciones", afirmó Kallum Pickering, economista jefe de Berenberg.

* La preocupación por la inflación ha llevado a los inversores a reevaluar sus expectativas sobre la política monetaria de los principales bancos centrales, incluidos el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de CME, la posibilidad de que la Fed mantenga sin cambios las tasas en su próxima reunión de mayo es del 64,8%.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,185%, mientras que el euro bajaba un 0,08%, a 1,0834 dólares. El yen cedía un 1,20%, a 132,49 unidades por dólar.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaba. El de las notas referenciales a 10 años restaba 1,4 puntos básicos, al 3,554%, y el de los papeles a dos años cedía 2,9 puntos básicos, al 4,033%.

* El retorno de los papeles a dos años ha subido 50 puntos básicos desde los mínimos de seis meses del viernes, lo que refleja una mayor confianza de los inversores.

* En las materias primas, el oro al contado perdía un 0,5%, a 1.965 dólares la onza, y el crudo ganaba más de un 0,6%.

(Editado en español por Carlos Serrano)