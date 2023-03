La junta militar de Birmania disuelve el partido de Aung San Suu Kyi

Bangkok, 29 mar. La Comisión Electoral de Birmania, controlada por una junta militar desde golpe de Estado de 2021, disolvió este miércoles el partido liderado por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, derrocado durante la asonada.

La Liga Nacional por la Democracia (LND), encabezada por Suu Kyi y que arrasó en las elecciones de 2020 y 2015, es una de las 40 formaciones políticas disueltas por no se registrarse de cara a los comicios que pretende organizar la junta castrense, en una fecha no precisada.

En enero, la junta militar publicó una nueva ley electoral con estrictos requisitos para que los partidos pudieran registrarse a los sufragios y les dio un plazo de dos meses para cumplirlos.

La Comisión Electoral ha publicado un comunicado con la lista, que recoge hoy el diario oficialista The Global New Light of Myanmar, de los partidos que "no aplicaron dentro del período especificado" y por lo tanto "han sido cancelados (...) y han sido disueltos".

El partido de Suu Kyi, que cumple 33 años de condena por varios delitos presentados tras la toma de poder de los militares, ya había declarado previamente su intención de no registrarse a los comicios para evitar legitimar estas votaciones orquestadas por los militares.

Estados Unidos y organizaciones garantes de los derechos humanos también han denunciado que una votación organizada por la junta no será libre ni justa.

"Es indignante e inaceptable que el ejército de Birmania haya designado una 'comisión electoral' que ordene la disolución del partido de Suu Kyi. Esto demuestra la intención real de la llamada ley de partidos políticos de la junta" por la cual se tenían que registrar las formaciones, denuncia hoy Phil Robertson, subdirector para Asia de la oenegé Human Rights Watch.

Entre las formaciones que sí concurrirán a las votaciones se encuentra el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, vinculado a los militares, y otras 62 plataformas.

El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 ha sumido Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

La junta militar justificó la toma de poder por un presunto fraude electoral durante las elecciones de 2020, donde se impuso de manera abrumadora la Liga Nacional por la Democracia y que según observadores independientes procedieron de manera libre y reflejaron la voluntad popular.

Más de 3.000 personas han muerto por la brutal represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 17.000 permanecen detenidas, entre ellas Suu Kyi y otros miembros de la LND, según los últimos datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. EFE

