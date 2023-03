Angels 13, Dodgers 5

Los Angeles Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 11 5 Totals 36 13 12 11 M.Betts rf 1 1 1 1 Ta.Ward lf 2 0 0 0 J.Otman cf 2 0 0 0 J.Adams lf 4 1 2 2 Freeman 1b 3 0 2 0 M.Trout cf 2 0 0 0 A.Brnes c 2 0 0 0 Phllips cf 2 0 0 0 W.Smith c 2 1 1 1 S.Ohtni dh 0 1 0 0 Wlliams 3b 2 0 0 0 M.Thiss dh 1 2 0 0 Mrtinez dh 4 1 3 0 A.Rndon 3b 2 0 1 1 D.Avans dh 1 0 0 0 Fltcher 2b 3 0 1 2 M.Muncy 3b 2 0 1 1 Renfroe rf 2 1 1 2 Peralta lf 3 0 0 0 Jackson rf 3 0 0 0 C.Tylor 3b 2 2 1 0 Rengifo 2b 2 2 2 1 Leonard ss 1 0 0 0 Grgorio 3b 3 1 1 0 Thmpson rf 1 0 0 0 B.Drury 1b 2 0 1 1 Heyward rf 1 0 0 0 Plmeiro 1b 2 2 1 0 M.Vrgas 2b 3 0 1 0 Urshela ss 2 0 0 0 J.Vivas 2b 1 0 0 0 Za.Neto ss 2 3 2 1 M.Rojas ss 2 0 1 2 O'Hoppe c 2 0 0 0 K.Nevin 1b 1 0 0 0 Wallach c 0 0 0 1

LA Dodgers 111 020 000 - 5 LA Angels 113 030 41(x) - 13

E_Nevin (1). DP_Los Angeles 0, Los Angeles 2. LOB_Los Angeles 10, Los Angeles 9. 2B_Smith (3), Martinez (2), Taylor (1), Rendon (5), Fletcher (2), Drury (4), Neto (2). HR_Renfroe (4), Rengifo (4). SB_Gregorio (1). SF_Betts, Smith, Wallach.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Pepiot 3 2-3 6 5 5 4 5 Scott L, 0-1 2-3 2 3 2 2 0 Harris 2-3 0 0 0 0 1 Nelson 1 0 0 0 0 1 Pilarski 1 4 4 4 1 0 Morillo 2-3 0 1 1 2 0 Hurt 1-3 0 0 0 0 1

Los Angeles Detmers 2 2-3 6 3 3 3 4 Rosenberg W, 2-1 3 1-3 5 2 2 1 6 Moore H, 4 1 0 0 0 1 2 Tepera 1 0 0 0 1 1 Estevez 1 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Nestor Ceja; Second, Alfonso Marquez; Third, Mark Ripperger; .

T_3:05. A_36067