Phillies 6, Blue Jays 5

Toronto Philadelphia ab r h bi ab r h bi Totals 26 4 6 4 Totals 26 4 7 5 Sprnger cf 2 1 1 0 T.Trner ss 2 0 0 0 N.Lukes cf 0 0 0 0 G.Stbbs c 3 0 1 0 S.Brroa cf 1 0 0 0 Schwrbr dh 2 0 0 0 Bchette ss 1 2 1 2 Da.Hall dh 3 0 2 2 Machado ss 3 0 0 0 Ralmuto c 1 0 0 0 Grr Jr. 1b 1 1 1 0 M.Stkes ss 1 0 0 0 R.Nunez 1b 3 0 1 0 Cstllns rf 1 0 0 0 D.Vrsho lf 1 0 0 0 B.Stott 2b 2 0 1 0 Al.Kirk c 2 0 0 0 Ni.Ward 2b 2 1 0 0 Br.Belt dh 1 0 1 2 Al.Bohm 1b 0 1 0 1 Chapman 3b 2 0 0 0 Hrrison lf 2 0 0 0 Tirotta 3b 2 0 0 0 Ja.Cave lf 2 1 2 0 Mrrfeld 2b 2 0 0 0 Guthrie cf 2 0 0 0 Turconi 2b 2 0 1 0 Ed.Sosa 3b 0 0 0 2 C.Bggio rf 1 0 0 0 C.Cnnon 3b 1 1 0 0 G.Spain rf 2 0 0 0 B.Marsh cf 2 0 1 0

Toronto 220 000 100 - 5 Philadelphia 010 400 001 - 6

E_Turconi (1), Spain (1). DP_Toronto 0, Philadelphia 3. LOB_Toronto 9, Philadelphia 7. 2B_Turconi (1), Hall (3). HR_Bichette (4). SF_Bohm, Sosa 2.

IP H R ER BB SO

Toronto Berrios 4 2-3 3 4 4 3 4 Mayza 0 3 1 1 1 0 Bash 1-3 0 0 0 0 1 Kikuchi 2 2-3 0 0 0 0 6 Cimber 1-3 0 0 0 0 1 Hernandez L, 0-2 1-3 2 1 1 0 1

Philadelphia Falter 1 2-3 4 4 4 3 0 Schultz 1-3 0 0 0 0 1 Soto 1 0 0 0 0 1 Garnett 2-3 0 0 0 2 0 Dominguez 1-3 0 0 0 0 1 Marte H, 4 1 1 0 0 1 0 Russell H, 1 1 1 0 0 1 0 Martinez BS, 0-1 1 1 1 1 1 2 Zarbnisky 1 0 0 0 0 1 Barber W, 1-0 1 1 0 0 1 0

HBP_by_Hernandez (Cannon).

Umpires_Home, Derek Thomas; First, James Hoye; Second, Jonathan Parra; Third, Ryan Wills; .

T_2:54. A_6915