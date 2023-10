LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (28 de marzo)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-La firma de la industria The Conference Board emite un reporte sobre la variación de su índice de confianza del consumidor en marzo.

-La empresa de mercado S&P CoreLogic Case-Shiller entrega su informe sobre su índice de precios de casas en enero.

-La Comisión de Banca del Senado inicia una serie de audiencias para abordar las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

-Autoridades de Chile y Estados Unidos, junto con ejecutivos de la industria de minería, discuten sobre la viabilidad de proyectos de transición energética en una conferencia de la industria en Washington D.C.

ARGENTINA

-Una agencia del gobierno publica los datos de la cuenta corriente del cuarto trimestre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

FRANCIA- El país se enfrenta a una nueva jornada de huelgas y protestas en todo el territorio, después de que la semana pasada se produjeran algunos de los peores episodios de violencia callejera en años. Las protestas contra los planes del presidente Emmanuel Macron de retrasar dos años la edad de jubilación, hasta los 64 años, habían sido pacíficas hasta ahora. Sin embargo, la indignación ha ido en aumento desde que el Gobierno aprobó el proyecto de ley en el Parlamento sin someterlo a votación a mediados de marzo, y las encuestas muestran que el desdén percibido de Macron hacia los votantes, así como las imágenes de violencia policial, empeoraron las cosas.

ENERGÍA- Los ministros de Energía de once países de la Unión Europea, encabezados por Austria, formaron una alianza para hacer frente a los intentos de Francia y otros países de incluir la energía nuclear en los objetivos de energías renovables del bloque. Los Estados, que se autodenominan "Amigos de las Energías Renovables", pretenden contrarrestar los intentos de una alianza rival, encabezada por Francia e integrada por la República Checa, Polonia y otros países, que quiere un mayor reconocimiento de la energía nuclear en numerosas políticas de la UE.

BOE- El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, afirmó que los recientes problemas que han desencadenado turbulencias en otros lugares no están causando tensiones en el sistema bancario británico, pero que el banco central se mantiene vigilante. "No creo y ya lo hemos dicho, que ninguna de estas características cause tensiones en el sistema bancario británico", dijo Bailey ante la Comisión del Tesoro del Parlamento británico. "Estamos en un periodo de franca tensión y alerta".

UCRANIA- El presidente ucraniano dijo que el ejército ruso mantenía "secuestrada" la central nuclear de Zaporiyia y que no se podía garantizar su seguridad hasta que la abandone, mientras las fuerzas ucranianas defendían la ciudad de Avdiivka, situada en la línea del frente, y planeaban su próximo movimiento. Las tropas rusas han ocupado la central nuclear, la mayor de Europa, desde las primeras semanas de la invasión de Ucrania y no han mostrado ninguna inclinación a ceder el control.

REINO UNIDO- La inflación en los supermercados británicos volvió a subir en marzo, según datos del sector, hasta alcanzar la cifra récord del 17,5%, con lo que los consumidores sufren aún más la crisis del coste de la vida. Kantar, empresa de estudios de mercado, señaló que los precios subieron más rápidamente en productos como los huevos, la leche y el queso. Según Kantar, los hogares británicos se enfrentan ahora a un incremento de 837 libras (1.028 dólares) en sus facturas anuales de la compra si no cambian su comportamiento para reducir costes.

COREA DEL NORTE- Pyongyang presentó nuevas ojivas nucleares más pequeñas mientras el líder norcoreano, Kim Jong Un, pedía aumentar la producción de material nuclear para ampliar el arsenal del país, dijo el medio de comunicación estatal KCNA. La agencia publicó fotos de las ojivas, apodadas Hwasan-31, durante la visita de Kim al Instituto de Armas Nucleares, donde inspeccionó nuevas armas nucleares tácticas y tecnología para montar ojivas en misiles balísticos, así como planes de operaciones de contraataque nuclear.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

BANCOS- Reguladores estadounidenses dijeron que respaldarán un acuerdo para que el prestamista regional First Citizens BancShares adquiera el quebrado Silicon Valley Bank, lo que provocará un cargo estimado de 20.000 millones de dólares a un fondo de seguro del Gobierno. El negocio se conoce después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) se hizo cargo de Silicon Valley Bank el 10 de marzo tras una fuga de depósitos, en medio de una corrida bancaria que también derribó al Signature Bank y acabó con más de la mitad del valor de mercado de varios otros prestamistas regionales estadounidenses.

FED- El máximo responsable de regulación de la Reserva Federal dijo al Congreso que los reguladores están comprometidos a garantizar la seguridad de todos los depósitos bancarios de Estados Unidos y que están preparados para utilizar sus herramientas en instituciones de cualquier tamaño si fuera necesario para proteger el sistema. En un testimonio preparado, el vicepresidente de supervisión de la Fed, Michael Barr, añade que el sistema bancario es "fuerte y resistente", pero también dice que la Fed está revisando las acciones que condujeron al colapso de Silicon Valley Bank y cómo endurecer las normas sobre los bancos en el futuro.

BCE- El Banco Central Europeo podría seguir el ejemplo del Banco de Inglaterra en su búsqueda de nuevas formas de gestionar la liquidez en el sector bancario y controlar las tasas de interés a corto plazo en el mercado, declaró Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE. En la actualidad, el BCE está reduciendo rápidamente su balance, pero es improbable que vuelva al nivel anterior a la crisis financiera mundial de 2008-2009, por lo que los responsables a cargo de la política monetaria estudian ahora una nueva forma de gestionar las tasas de interés a corto plazo en una nueva normalidad.

MÉXICO EEUU- El Gobierno del presidente Joe Biden planea enviar a México un ultimátum en las próximas semanas, en busca de romper el estancamiento en una disputa comercial energética, mientras hay más llamados bipartidistas para que Estados Unidos endurezca su posición, según fuentes conocedoras de las discusiones. La medida representaría una escalada significativa en la ya tensa relación entre Biden y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La decisión de López Obrador de dar marcha atrás en las reformas encaminadas a abrir los mercados eléctrico y petrolero de México a competidores externos desencadenó la disputa comercial.

HONDURAS- El Gobierno de Honduras dio 30 días a la embajada de Taiwán en Tegucigalpa para abandonar el país, luego de que la administración de la presidenta izquierdista Xiomara Castro rompiera los lazos bilaterales, en un gesto hacia China con miras a obtener más asistencia del gigante asiático. El vicecanciller hondureño, Antonio García, dio la instrucción en la televisión local, luego del anuncio del Gobierno durante el fin de semana de que había establecido relaciones diplomáticas formales con Pekín, y al mismo tiempo puso fin a sus vínculos de décadas con Taiwán.

ISRAEL- El primer ministro Benjamín Netanyahu aplazó hasta el mes próximo la decisión sobre un proyecto de reforma del sistema judicial que ha sido objeto de duras críticas, por temor a que la peor crisis nacional de Israel en años pueda fracturar su coalición o desembocar en una escalada de violencia. "Desde la voluntad de evitar la fractura de la nación, he decidido retrasar la segunda y tercera lectura (del proyecto) para alcanzar un amplio consenso", dijo en un discurso televisado en horario de máxima audiencia. (REUTERS RF)