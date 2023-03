España se encamina a la "recuperación total" del turismo de cruceros

Miami, 28 mar. Las autoridades portuarias españolas, presentes en la feria Seatrade Cruise Global de Fort Lauderdale (Florida), la mayor del mundo, anunciaron este martes que esperan para este año la "recuperación total" del tráfico de cruceros y cruceristas en España hasta llegar a niveles prepandemia.

En febrero de este año se contabilizaron más de 1,1 millones de cruceristas, con un incremento del 147,6 % respecto al mismo período del año anterior, informó el organismo público español Puertos del Estado en un comunicado.

Según el organismo, el número de cruceros en España fue en 2022 superior al de 2019, el año anterior a la covid-19, pero el de cruceristas fue menor, algo que se espera que cambie en 2023, como indican las cifras de los primeros meses de año.

Al cierre del ejercicio 2022 se registraron más de 8,1 millones de cruceristas y 4.525 buques de crucero en España, frente a los más de 10,6 millones de cruceristas y 4.236 barcos que pasaron en 2019 por las instalaciones de las Autoridades Portuarias, con crecimientos anuales en torno al 5 %.

"La importancia de esta industria en nuestra economía queda reflejada al obtenerse durante ese año, una facturación de casi 6.000 millones de euros (6.506 millones de dólares al cambio de hoy), aportando 2.800 millones de euros al PIB nacional, y más de 50.000 puestos de trabajo", agrega el comunicado.

Las cifras fueron divulgadas con motivo de la participación de 21 autoridades aeroportuarias españolas en Seatrade Cruise Global, cuya actividad general comenzó este martes. Puertos del Estado anunció que está previsto invertir más de 176 millones de euros en instalaciones y equipamientos para terminales de pasajeros en el período 2023-2026.

En la Seatrade Cruise Global, la mayor feria de cruceros del mundo, que se celebra en Fort Lauderdale hasta el jueves, participan más de 80 navieras y 500 expositores de 85 países.

Los organizadores esperan una afluencia de más de 10.000 asistentes.

En esta edición de Seatrade Cruise Global, el stand de Puertos del Estado acoge en un espacio de 418 metros cuadrados a las Autoridades Portuarias de A Coruña, Alicante, Baleares, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Ferrol, Melilla, Santander, Tarragona, Valencia y Vigo, además de Tourspain.

Así mismo, están representadas por Suncruise, las Autoridades Portuarias de Bahía de Algeciras, Almería, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla, y por Cruises Atlantic Islands, las de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Un año más, la imagen distintiva del sistema portuario español en la feria se presenta bajo el lema, 'Ports of Spain. We Welcome You as You Deserve' ('Te recibimos como te mereces'). EFE

