El S&P 500 cae tras su reciente rebote, con los bancos en el punto de mira

Por Shubham Batra y Amruta Khandekar

28 mar (Reuters) - El índice S&P 500 retrocedía el martes, después de tres días al alza impulsada por las medidas de apoyo al sector bancario y un acuerdo por los activos del Silicon Valley Bank (SVB).

* A las 1343 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 28,40 puntos, o un 0,09%, a 32.460,48 unidades; el S&P 500 bajaba 8,01 puntos, o un 0,20%, a 3.969,52 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 77,11 puntos, o un 0,66%, a 11.691,73 unidades.

* Las acciones bancarias repuntaron con fuerza el lunes, después de que First Citizens BancShares Inc dijera que adquiriría los depósitos y préstamos del SVB, cuya quiebra a principios de mes provocó una venta masiva en el sector. Las acciones de First Citizens subieron un 3,5% tras dispararse más de un 50% en la víspera.

* El índice KBW de banca regional cedía un 0,1%, mientras que grandes bancos estadounidenses como JP Morgan Chase & Co, Bank of America y Citigroup mejoraban de forma marginal.

* "El hecho de que tengamos respuestas sobre Silicon Valley Bank, Signature Bank y Credit Suisse significa que tenemos más respuestas que preguntas", dijo Art Hogan, de B Riley Wealth en Boston. "Pero aún hay suficientes incógnitas como para que el mercado no haya dado todavía la señal de que todo está despejado".

* Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc y Tesla Inc seguían bajo presión, cayendo en un rango de entre el 0,6% y el 2,5%.

* Alibaba Group Holding ganaba un 7,2% tras decir que planea dividir su negocio en seis unidades principales que abarcan comercio electrónico, medios de comunicación y la nube.

(Reporte de Shubham Batra, Amruta Khandekar, Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)