El rendimiento de los bonos EEUU sube al mejorar la confianza en los bancos

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 28 mar (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía el martes, ante el optimismo de los inversores por la contención de las recientes tensiones en el sistema bancario y antes de una venta de deuda a cinco años.

* Los retornos han subido desde los mínimos de seis meses alcanzados el viernes, ya que la tensión en el sector bancario parece remitir, tras el colapso del Silicon Valley Bank y el Signature Bank más temprano en el mes.

* La mayor confianza en el sistema bancario también elevó la probabilidad de que la Reserva Federal complete otro alza de las tasas de interés en su lucha contra la inflación.

* "El panorama general se orientará hacia una presión a la baja de las tasas a medida que avancemos hacia 2023, ya que con toda probabilidad nos acercaremos a recortes de tipos", dijo Padhraic Garvey, de ING.

* "No obstante, a muy corto plazo no me sorprendería que este mercado empezara a alejarse un poco de la historia bancaria y a centrarse más en los fundamentos, que siguen siendo razonablemente fuertes. Se debilitarán, pero son razonablemente fuertes y todavía tenemos una batalla contra la inflación que librar y técnicamente todavía estamos en un entorno de alza de tasas", agregó.

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años mejoraba dos puntos básicos, al 3,553%. Ha subido desde el mínimo de seis meses del 3,285% del viernes, pero sigue por debajo del máximo de 15 años del 4,338% del 21 de octubre.

* El retorno de las notas a dos años ganaba cinco puntos básicos, al 4,010%, por encima del mínimo de seis meses del 3,555% del viernes, pero por debajo del máximo de casi 16 años del 5,084% alcanzado el 8 de marzo.

* La curva de rendimiento entre los papeles a dos y diez años operaba en el momento de redacción de este artículo en -47 puntos básicos.

* El Departamento del Tesoro venderá 43.000 millones de dólares en bonos a cinco años el martes, la segunda parte de una subasta de 120.000 millones de dólares a corto y medio plazo de esta semana.

* La demanda en la subasta de 42.000 millones de dólares en bonos a dos años del lunes fue débil. El Tesoro también venderá 35.000 millones de dólares en notas a siete años el miércoles.

