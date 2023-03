Diamondbacks 7, Guardians 6

Cleveland Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 32 6 7 4 Totals 30 7 7 7 St.Kwan lf 1 0 0 0 J.Rojas 2b 3 1 1 0 Durango lf 1 1 0 0 Perdomo 3b 0 1 0 0 Rosario ss 3 0 1 1 K.Marte dh 3 0 1 0 Tlntino ss 2 1 1 1 D LSnts dh 1 2 1 1 Ramirez 3b 3 1 1 0 Grr Jr. lf 3 0 0 0 Delgado 3b 2 0 0 0 A.Thmas cf 1 0 0 0 Jo.Bell dh 3 0 0 0 C.Wlker 1b 3 0 1 1 Lps Jr. dh 1 0 0 0 P.Evans 1b 1 1 0 0 J.Nylor 1b 3 0 1 1 Lngoria 3b 3 0 0 0 Brtlett 1b 0 0 0 0 J.Lwlar ss 1 1 1 2 Gnzalez rf 3 0 1 0 Carroll cf 3 1 1 2 J.Brgos rf 0 0 0 1 R.Bliss 2b 0 0 0 0 Gimenez 2b 3 1 2 0 N.Ahmed ss 2 0 0 0 J.Brito 2b 1 0 0 0 McCrthy rf 3 0 1 1 M.Znino c 2 1 0 0 Herrera c 3 0 0 0 Viloria c 1 0 0 0 M.Straw cf 1 1 0 0 Brennan cf 2 0 0 0

Cleveland 000 130 200 - 6 Arizona 000 000 43(x) - 7

E_Sandlin (1), Bumgarner (1). DP_Cleveland 0, Arizona 2. LOB_Cleveland 7, Arizona 2. 2B_Gonzalez (3), De Los Santos (1), Carroll (6). 3B_Ramirez (1). HR_Lawlar (1). SB_Durango (1), Tolentino (1). CS_Bliss (2). SAC_Straw.

IP H R ER BB SO

Cleveland Civale 4 2-3 0 0 0 0 5 Stephan 1-3 0 0 0 0 1 De Los Santos 1 0 0 0 0 2 Sandlin 2-3 4 4 4 0 1 Morgan H, 1 1-3 1 0 0 1 0 Clase H, 2 2-3 1 2 2 1 0 Jones L, 0-1, BS, 0-2 1-3 1 1 1 1 0

Arizona Bumgarner 5 5 4 2 2 2 Vargas 1 1 0 0 0 1 Ginkel 2-3 1 2 2 2 0 Stumpo 1-3 0 0 0 2 0 Castro W, 1-0 1 0 0 0 0 1 McGough S, 1-1 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Bumgarner (Zunino).

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Nick Mahrley; Second, Ryan Blakney; Third, Rob Drake;.

T_2:35. A_9190